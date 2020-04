WHO “코로나19 항체 면역효과 증거없어…항체증명서 재고해야”

신종 코로나 바이러스 감염증(코로나 19)에 걸렸다가 회복해 항체를 가지고 있는 사람도 재감염될 가능성이 있기 때문에, 일명 ‘항체 증명서’를 받은 사람을 직장에 복귀시키는 것은 추가 감염 확산사태를 가져올 수있다고 세계보건기구(WHO)가 경고했다.25일(현지시간) CNN에 따르면, WHO는 전날 발표한 지침을 통해 서구 각국에서 외출제한조치 해제 및 경제활동 재개 여부를 판단하기 위한 방안으로 항체 검사를 도입하고 있는데 대해 강한 우려를 나타냈다.WHO는 새 지침에서 “현 시점에서는 코로나19에 감염돼 항체를 가진 사람이 다시 감염되지 않는다는 증거가 없다”며 “항체가 생겼다고 해서 재감염을 막을 수있을지는 불분명하다”고 밝혔다. 따라서 항체를 경제활동 복귀의 근거로 삼는 것을 재고해야 한다는 것이다.지침은 “팬데믹(전 세계적 대유행)의 현 시점에서, 면역패스포트 또는 리스크 프리 증명서의 정확성을 보증하기 위한 항체 면역의 효과에 대해 충분한 증거가 없다(At this point in the pandemic, there is not enough evidence about the effectiveness of antibody-mediated immunity to guarantee the accuracy of an ‘immunity passport’ or ‘risk-free certificate)”고 못박았다.미 전문가들도 코로나 19 항체에 대해 조심스런 입장을 나타내고 있다.CNN에 따르면, 메리 헤이든 미 감염병학회(IDSA)대변인은 지난 24일 브리핑에서 “항체를 가진 사람들도 사회적 거리두기를 계속하라는 것이 학회의 권고이다. 항체(효과)를 오해해 불필요한 위험에 스스로를 처하게 하지 않게 하는 것이 정말로 중요하다” 고 말했다.[서울=뉴시스]