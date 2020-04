코로나19 사태 극복 위해 힘 모으는 글로벌 게임사들

Stay at home 패키지(자료출처- GOG 홈페이지)



헤일로5 신규 DLC 이미지 (자료출처- MS 홈페이지)

험블 2K 게임 투게더 번들(자료출처- 2K)



고스트리콘 브레이크포인트 이미지(자료출처-게임동아)

아울러 PC 게임 판매 및 배포 서비스를 진행 중인 GOG의 경우 자택 격리를 독려하기 위해 'Stay at home' 패키지를 별도로 판매해 인기 게임들의 세일을 진행한 바 있으며, 추후 지속적인 프로모션 등으로 몇일 또는 몇주 동안 안전하게 집에 있을 수 있도록 도울 예정이라고 밝히기도 했다.



동아닷컴 게임전문 조영준 기자 zoroaster@donga.com



오늘의 핫이슈

코로나19의 여파가 전세계를 강타하고 있다. 미국의 경우 코로나 확진자가 80만명을 넘어섰고, 영국, 프랑스, 이탈리아 등 유럽 각지에서 확진자와 사망자가 줄어들 기미를 보이지 않고 있는 가운데, 코로나 대응책으로 각국에서는 사회적 거리두기 운동의 일환으로 'Stay at home'(집에 머물기) 캠페인을 지속적으로 강조하고 있는 상황이다.이렇듯 강제 혹은 자율적인 자택 격리 운동이 확산되자 집에서 할 수 있는 즐길거리로 게임이 주목을 받기도 했으며, 실제로 지난해 게임 중독을 질병 코드로 등록하며, 게임 산업에 적대적인 스탠스를 취한 WHO(세계 보건 기구)의 사무총장이 코로나19 사태에 집에서 시간을 보내는 방법으로 게임을 언급해 큰 화제가 되기도 했다.이렇듯 사회적 거리 두기에 대한 중요성이 높아지자 전세계 유수의 글로벌 게임사들 역시 특별 프로모션 및 성금 기부를 진행하며, 저 마다의 방법으로 코로나19 극복을 위한 지원을 이어가는 중이다.마이크로소프트(이하 MS)는 헤일로5에 신규 DLC를 출시하고, 해당 DLC의 수익금을 전액 기부하는 이벤트를 진행하고 있다. 10달러로 구매할 수 있는 신규 DLC는 울트라 레어 등급의 커스터마이징 아이템 5종 및 레어 등급의 부스트카드 10장으로 구성되어 있다. MS 측은 해당 DLC의 판매금 전액을 자선 단체인 Global Giving의 코로나 바이러스 구호 기금으로 전달되며, 오는 4월 30일까지 판매할 계획을 밝혔다.유명 개발사이자 퍼블리셔인 2K도 코로나 기부에 동참한 모습이다. 2K는 험블 번들과 파트너십을 체결하고, 지불한 금액에 따라 다양한 게임을 제공하는 '험블 2K 게임 투게더 번들'을 공개했다. 해당 제품은 1달러를 지불하면 '다크니스 II', '시드 마이어의 해적',' 카니발 게임즈 VR', '스펙 옵스: 더 라인'을 받을 수 있으며, 평균 이상의 금액을 지불하면 '더 골프 클럽 2019', '바이오쇼크: 더 컬렉션', '시드 마이어의 문명 III: 컴플리트', 'NBA 2K 플레이그라운드 2'를 비롯한 다양한 제품을 추가로 받을 수 있다.여기에 20달러 이상을 지불하면 NBA 2K20, WWE 2K20, XCOM: 에너미 언노운 컴플리트 에디션, 보더랜드: 올해의 게임 인핸스드, 보더랜드: 핸섬 컬렉션을 추가로 제공한다. 2K는 이번 번들 팩을 통해 얻은 수익 일부를 코로나19 발병 후 가장 먼저 대응을 시작하여 구호 활동을 펼치고 있는 국제 의료 봉사단을 지원한다고 전했으며, 오는 29일까지 판매를 시작한다고 전했다.유비소프트와 에픽게임즈는 게이머들의 자택 격리를 독려하기 위해 자사의 인기 게임을 무료로 배포하고 있다. 코로나19에 지친 이들을 위한 사회공헌 활동 ‘Play Your Part, Play at Home’ 캠페인을 진행 중인 유비소프트는 어쌔신크리드 시리즈의 최신작 '어쌔신크리드 오디세이'와 어쌔신 크리드2를 무료로 배포했으며, 밀리터리 TPS 게임 '고스트리콘 브레이크포인트' 역시 무료 배포할 것이라고 전했다.아울러 코로나19로 인한 개학 연기로 인해 집에서 자녀 교육까지 챙겨야 하는 학부모들을 위해 귀여운 토끼가 되어 아이들이 쉽고 재미있게 코딩을 배울 수 있는 교육용 게임 ‘래빗즈 코딩'을 제공하는 등 코로나19로 지친 사람들 위한 활동을 이어가겠다고 밝혔다.에픽 스토어를 운영 중인 에픽게임즈는 전 세계에서 200만 장의 판매량을 기록한 히트 게임 월드워Z를 무료로 배포하는 파격적인 이벤트를 진행했다. 동명의 인기 소설과 영화를 게임으로 개발한 이 작품은 게이머들이 팀을 이뤄 서울을 포함해 뉴욕과 예루살렘, 모스크바, 도쿄 등 전 세계 15개 도시를 배경으로 영화 속 좀비 액션을 즐길 수 있는 것이 특징이다.