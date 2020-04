밀레, 여름 시즌 ‘RISE UP(라이즈업)’ 캠페인 공개

프랑스 정통 브랜드 밀레(대표 한철호)가 여름 시즌 ‘RISE UP(라이즈업)’ 캠페인을 공개했다.밀레의 여름 시즌 RISE UP 캠페인은 “매일 똑 같은, 안주하는 삶에서 벗어나 자연과 함께하는 과정 속에서 자신만의 가치와 의미를 찾자”라는 의미와 덧붙여 “어제와 다른 오늘을 위한 새로운 모험의 시작을 밀레가 응원한다.”는 메시지를 품고 있다.이번 캠페인 촬영은 ‘Run into the Mountain’ 테마 아래 자연 안에서 액티브하게 펼치는 트레일러닝 콘셉트로 진행됐으며 밀레의 올 여름 주력 상품인 냉감 티셔츠 6종을 선보였다.밀레의 냉감 티셔츠 6종은 자체 개발한 쿨링 기능성 소재인 ‘콜드엣지(Cold Edge)’를 적용한 것이 특징이다. 콜드엣지 기능은 체온이 올라갈 때 우리 몸에서 일어나는 자연스러운 발한 현상을 에너지원 삼아 쿨링(Cooling) 효과가 촉발되는 원리를 이용했다. 일시적인 것이 아니라 덥고 습한 환경에서 활동시 내내 그 효과가 지속된다.대표 제품인 ‘트릴로지S 집업 티셔츠’는 알프스의 3대 북벽인 그랑드 조라스, 아이거, 마테호른을 연속으로 빠르고 가볍게 오르고 내리는 트릴로지 등반 이념에서 영감을 받아 현대적인 알프스 스타일의 등산복인 트릴로지 시리즈의 반팔 티셔츠이다. 역동적인 컬러 배색과 트릴로지 로고를 강조한 것이 특징이다. 색상은 올해 트렌드 컬러인 클래식 블루와 미드나잇 컬러 2가지로 출시됐으며 7만1200원에 구매 가능하다.밀레 ‘308 집업 티셔츠’는 프랑스 자동차 브랜드 ‘푸조’와 협업 상품으로 푸조의 클래식하면서도 절제된 감성을 결합한 것이 특징이다. 푸조 자동차 특유의 사자 로고와 밀레 로고를 접목시켜 스포티한 무드로 풀어냈으며 등판에는 메쉬(Mesh) 소재를 부분 혼용해 통풍성을 강화했다. 색상은 화이트, 블랙, 블루 3가지 출시됐으며 6만3200원에 구매 가능하다.밀레는 여름 시즌 ‘RISE UP(라이즈업)’ 캠페인 공개 기념으로 SNS 이벤트도 오는 5월 10일까지 진행한다. 자세한 내용은 밀레 공식 페이스북과 인스타그램 등 SNS 채널을 통해 확인 가능하다.양형모 기자 hmyang0307@donga.com