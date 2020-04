트럼프 “美 이민 잠정 중단…행정명령에 서명할 것”

사진|게티이미지







사진|트럼프 트위터 트럼프 대통령은 21일(현지시간) 자신의 트위터에 “눈에 보이지 않는 적군의 공격에 우리 미국 시민의 일자리를 보호해야할 필요성이 있다”고 말했다.

또 트럼프 대통령이 이민을 중단시키기 위해 어떤 방법을 사용할지 불분명하며, 이민 중단 명령을 언제까지 지속할지도 파악되지 않았다고 CNN은 전했다.



도널드 트럼프 미국 대통령이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산을 막기 위해 미국으로의 이민을 잠정 중단한다는 행정명령에 서명하겠다고 밝혔다.그러면서 “미국으로의 이민을 일시적으로 중단하는 행정명령에 서명할 것이다”라고 발표했다.미국 CNN은 트럼프 대통령이 언급한 ‘보이지 않는 적의 공격’(in light of the attack from the invisible enemy)은 코로나19를 의미한다고 설명했다.최윤나 동아닷컴 기자 yyynnn@donga.com