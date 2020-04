갓세븐, 신곡 ‘낫 바이 더 문’으로 국내·외 음원차트 정상

JYP엔터테인먼트

새 노래는 JYP엔터테인먼트 수장 박진영이 작사, 작곡, 편곡에 참여한 곡으로 갓세븐의 물오른 미모와 낭만적인 스타일링이 더해져 팬들을 매료시키고 있다.



(서울=뉴스1)



그룹 갓세븐(GOT7)이 신곡 ‘낫 바이 더 문’으로 국내외 음원차트 정상을 차지했다.갓세븐은 20일 오후 6시 새 미니앨범 ‘다이’(DYE)를 발표하고 오후 8시 네이버 V LIVE(브이 라이브)를 통해 ‘갓세븐 <다이> 라이브 프리미어’(GOT7 LIVE PREMIERE‘)를 전 세계에 생중계했다.한 편의 고전소설을 찢고 나온 듯한 비주얼로 등장한 일곱 멤버는 신보 수록곡인 ’아우라‘(AURA) 무대로 쇼케이스의 포문을 열었다. 타이틀곡 ’낫 바이 더 문‘(NOT BY THE MOON) 퍼포먼스도 최초로 공개해 시청자들의 열렬한 반응을 얻었다. 로맨틱 비주얼과 환상적인 안무가 합쳐진 무대는 분위기를 단숨에 달궜다. 이어 ’러브 유 배터‘(LOVE YOU BETTER), ’포이즌‘(POISON)까지 신곡 무대를 네 개나 선보이며 기다려준 팬들에게 화답했다.멤버들은 팬들의 이름을 붙인 객석으로 내려가 애정 어린 글과 질문들을 읽어주며 현장에 함께 있는 듯한 분위기를 자아냈다. 또한 “티저부터 많은 기대해 주셔서 정말 떨렸고 빨리 보여드리고 싶었다. 비주얼, 안무, 음악 등 변화된 저희의 모든 것들을 알아봐 주셨으면 좋겠다”라는 기대를 당부했다. 더불어 “이번에는 다양한 방법으로 팬분들을 만나려고 한다. 영상 통화 형식으로 팬 사인회를 진행한다. 우리도 처음 해보는 거라 정말 특별하다고 생각한다”라고 밝혔다.갓세븐의 컴백 쇼케이스는 동시 접속자 수 177만 명에 달하며 많은 글로벌 시청자들이 함께 했다.한편 갓세븐의 컴백과 동시에 전 세계 팬들의 뜨거운 호응이 쏟아졌다. 20일 오후 기준 트위터에서 ’#GOT7_NOTBYTHEMOON‘ ’#GOT7_DYE‘ 해시태그가 각각 월드 와이드 트렌드 1,2위를 장악했으며, ’다이‘는 21일 오전 1시 30분 기준 호주, 네덜란드, 뉴질랜드 등 해외 40개 지역 아이튠즈 앨범 차트 1위에 올라 자체 기록을 경신했다.’낫 바이 더 문‘은 21일 오전 8시 기준 태국, 우크라이나, 페루 등 전 세계 6개 지역 아이튠즈 송 차트 정상을 차지했다. 또 타이틀곡은 20일 오후 8시 기준 벅스, 소리바다 실시간 차트 1위에 랭크되는 등 국내외 고른 인기를 과시했다.