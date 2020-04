방탄소년단, 美 빌보드 7주째 상위권…소셜 50 174번째 1위

빅히트 엔터테인먼트 제공



방탄소년단은 또 다른 대기록도 이어가고 있다. 전 세계 SNS를 기반으로 아티스트의 인기 척도를 확인할 수 있는 차트인 ‘소셜 50’에서 174번째 1위를 거머쥐었다. 144주 연속 정상에 오르며 적수 없는 1위 행진 중이다.



(서울=뉴스1)

그룹 방탄소년단이 미국 빌보드 차트에서 식지 않는 인기를 이어가고 있다.14일(현지시간) 빌보드에 따르면 방탄소년단은 정규 4집 ‘MAP OF THE SOUL : 7’으로 오는 18일 자 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’에서 37위를 차지했다. 지난 3월7일 자 ‘빌보드 200’ 차트에서 1위로 진입한 이후 7주째 상위권을 지켰다.‘MAP OF THE SOUL : 7’은 ‘월드 앨범’ 차트 1위를 비롯해 ‘인디펜던트 앨범’ 4위, ‘톱 앨범 세일즈’와 ‘톱 커런트 앨범 세일즈’에서 각각 12위, ‘테이스트메이커 앨범’ 11위, ‘빌보드 캐나디안 앨범’ 41위 등을 기록했다.이외에도 방탄소년단은 ‘월드 앨범’ 차트에서 2위(LOVE YOURSELF 結 ‘Answer’), 5위(‘YOU NEVER WALK ALONE’), 6위(‘MAP OF THE SOUL : PERSONA’), 14위(LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’) 등에 이름을 올렸다.‘월드 디지털 송 세일즈’에서는 ‘욱’(UGH!)과 ‘ON’이 각각 2위와 7위에 올랐고 ‘시차’ 10위, ‘Filter’ 11위, ‘작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) (Feat. Halsey)’ 13위, ‘Black Swan’ 18위 등 다양한 차트에서 좋은 성적을 거뒀다.