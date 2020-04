오마이걸, 미니 7집 ‘논스톱’ 첫 티저…톡톡 튀는 감성

WM엔터테인먼트







(서울=뉴스1) 한편 오마이걸의 미니 7집 앨범 ‘논스톱’은 오는 27일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 만나볼 수 있다.(서울=뉴스1)

‘콘셉트 요정’ 그룹 오마이걸(OH MY GIRL)이 컴백을 앞두고 첫 티저를 오픈했다.오마이걸 소속사 WM엔터테인먼트는 14일 자정 공식 SNS 채널에 “오 마이 걸 일곱 번째 미니 앨범 ‘논스톱’(NONSTOP) Game Start Coming Soon 2020. 04. 27”이라는 글과 함께 한 장의 이미지를 게재했다.공개된 이미지에는 마치 보드게임 판의 일부를 보는 듯한 디자인으로, 곰돌이 모양의 주사위와 일러스트로 그려진 지호의 이미지가 눈길을 사로잡는다. 톡톡 튀는 팝한 감성이 물씬 풍기는 보드 게임 판 속에서 어떤 스토리가 펼쳐질지 상상력을 자극시키며 이번 신보에 대한 궁금증을 증폭시키고 있다.앞서 오마이걸은 지난해 8월 써머 패키지 앨범 ‘폴 인 러브’(Fall in Love) 이후 약 8개월 만에 완전체 컴백을 확정 지으며 기대감을 높였다. 특히 이번 신보는 지난해 10월 종영한 Mnet ‘퀸덤’ 이후 처음으로 발매하는 앨범으로 이목을 더욱 집중시키고 있다.