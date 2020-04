북한 “코로나19 수그러들 기미 없어…각지 비상방역 계속”

(평양 노동신문=뉴스1) = 북한 노동당 기관지 노동신문은 7일 “정치사업을 실속 있게 짜고들어 대중을 생산적 앙양에로 불러 일으키고 있다“면서 평양 자동화기구 공장의 사진을 공개했다. 근로자들은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 방역 차원에서 모두 마스크를 착용하고 있다. [국내에서만 사용가능. 재배포 금지. DB 금지. For Use Only in the Republic of Korea. Redistribution Prohibited] rodongphoto@news1.kr