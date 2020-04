트럼프는 분유업계의 아빠?…美 “모유 수유 결의안 반대” 파문

버니 샌더스 상원위원 페이스북 갈무리





(서울=뉴스1) 이번 해프닝은 환경 건강 이슈 등에서 기업의 이익을 먼저 고려하는 트럼프 행정부의 친기업적 성향이 유감없이 드러난 사례라고 NYT는 평가했다.(서울=뉴스1)

도널드 트럼프 행정부가 미국 분유업계의 이익을 위해 세계보건기구(WHO) 총회에서 모유 수유 반대 입장을 관철하려 했던 것으로 알려지면서 이에 대한 비판이 쏟아지고 있다.미국의 유력지 뉴욕타임스(NYT)는 8일(현지시간) 미국이 자국 분유 제조업체의 이익을 보호하기 위해 WHO의 모유 수유 권장 결의안에 반대한 것은 물론 이 안을 발의한 나라에 이를 취소하라고 협박까지 했다고 폭로했다.이 같은 사실이 알려지자 전세계적으로 비난이 쏟아지고 있다.민주당 대권 후보로도 나섰던 버니 샌더스 상원 의원은 9일 자신의 페이스북에 NYT 기사를 링크한 뒤 “정치 시스템이 얼마나 부패했는지를 적나라하게 보여주는 사례”라며 “트럼프 행정부는 기업들의 이익에 노예처럼 봉사하는데 비해 미국인과 세계인의 건강과 복지를 경시했다. 이는 끔찍함 그 이상”이라고 비판했다.영국에 있는 모유 수유 행동 본부의 패티 랜달은 “40년 동안 과학적으로 검증된 것을 무너트리는 충격적이고, 끔찍하고 슬픈 현실”이라고 말했다.엄마들의 온라인 연대인 ‘엄마들의 봉기’는 “놀랍고도 부끄럽다”며 “모유 수유를 위한 캠페인을 더욱 강화할 계획”이라고 밝혔다.이외에 많은 개인과 단체들이 미국 정부의 행태에 비난을 퍼붓고 있다.NYT는 전일 미국 행정부가 WHO 총회에서 벌인 행태를 적나라하게 폭로했다.올봄 스위스 제네바에서 WHO 총회가 열릴 때까지만 해도 ‘모유가 아이 건강에 가장 좋기 때문에 각국은 모유 대체재에 대한 부정확하거나 잘못된 마케팅을 제한하도록 해야 한다’는 내용의 결의안 채택이 난항에 부딪힐 것이라고는 아무도 예상하지 못했다.그러나 미국은 결의안에서 ‘정부는 모유 수유를 지원하고 권장하고 보호해야 한다’는 구절 등을 문제 삼으며 결의안에서 삭제할 것을 요구했다.미국이 모유 수유 결의안에 반대한 것은 자국의 분유 및 이유식 제조업체의 이익을 보호하기 위해서였다. 이 시장은 연간 720억달러 규모이며, 미국 업체가 주도하고 있다.심지어 미국 대표단은 심의과정에서 미국의 의견이 받아들여지지 않을 경우, 연간 8억4500만 달러(9405억원)에 이르는 분담금을 내지 않을 것을 시사하기도 했다. 미국의 분담금은 WHO 전체 예산의 15% 수준이다.미국은 이 같은 요구가 받아들여지지 않자 결의안 발의국가를 압박하기 시작했다. 미국은 에콰도르에 발의를 포기하도록 종용하면서 군사 원조를 중단하고 징벌성 무역조치도 취할 수 있다고 협박했다.결국 에콰도르가 발의를 포기하자 결의안 지지론자들은 에콰도르를 대신해 결의안을 발의해줄 다른 국가를 찾아 나섰다. 그러나 남미와 아프리카 국가 10여 곳 모두 미국의 보복을 우려하며 거부했다.그러나 러시아가 혜성처럼 나타났다. 러시아는 대의명분에 합당하다며 결의안을 발의를 자처했다. WHO의 러시아 대표단 관계자는 “영웅이 되려는 것은 아니지만 대국이 소국을 괴롭히는 것은 잘못됐다”고 일갈했다. 결국 결의안은 초안대로 채택됐다.