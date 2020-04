긴급재난지원금…37.1% “확대” VS 30.1% “적절” VS 22.8% “축소”

31일 서울시내 한 전통시장이 한산하다. 정부는 소득 하위 70% 이하 1400만가구에 가구원수 별로 40만~100만원의 재난지원금을 지급하겠다고 밝혔다. 2020.3.31/뉴스1 ⓒ News1



“지급 대상을 확대해야 한다”는 응답은 대구·경북(확대 51.7% vs 적절 17.9% vs 축소 18.1%), 40대(47.9% vs 21.8% vs 23.8%)와 20대(46.3% vs 24.3% vs 18.2%)에서 특히 많았다. “적절하다”는 응답은 광주·전라(23.6% vs 42.2% vs 24.7%)에서 많았다.





정부가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 경제적인 어려움을 겪는 소득하위 70% 가구에게 4인기준 100만 원의 긴급재난지원금을 지급하기로 결정한 가운데, ‘지급 대상을 선별하지 말고 전체 가구에게 지급해야 한다’고 생각하는 이들이 가장 많았다는 여론조사 결과가 나왔다.여론조사 전문기관 리얼미터는 ‘오마이뉴스’의 의뢰로 지난달 30일 성인 500명에게 ‘지급 대상 기준’에 대해 물은 결과, “전체 가구 대상으로 확대해야 한다”는 응답이 37.1%로 가장 많았다고 1일 밝혔다. “하위 70%가 적절하다”는 30.1%였고, “하위 50% 정도로 축소해야 한다”는 22.8%였다. ‘모름·무응답’은 10.1%였다.긴급재난지원금 결정을 찬성한 응답자는 58.3%였다. 매우 찬성은 30.7%였고, 찬성하는 편은 27.6%였다. ‘반대’ 응답은 37.0%였다. 매우 반대는 18.2%, 반대하는 편은 18.8%였다. ‘모름·무응답’은 4.7%였다.권역별로 거의 모든 지역에서 찬성 응답이 많은 것으로 집계됐다. 다만, 부산·울산·경남(찬성 50.9% vs 반대 45.7%)과 대구·경북(42.6% vs 44.3%)에서 찬반양론이 비등했다. 연령대별로 보면 60대 이상(46.5% vs 43.3%)에서 팽팽했다. 타 연령대에서는 찬성이 많은 것으로 나타났다.지지 정당별로는 민주당 지지층(81.5% vs 16.8%)과 정의당 지지층(71.6% vs 25.7%)에서 찬성이 다수였다. 미래통합당 지지층(31.5% vs 62.2%)에선 반대가 다수였다. 이념 성향별로는 진보층(76.6% vs 22.2%)과 중도층(54.6% vs 41.0%)에서 찬성이 다수인 반면, 보수층(44.1% vs 53.8%)에서는 반대가 많았다.지급 금액과 관련해선 응답자의 47.4%가 “적절하다”고 답했다. “더 줄여야 한다”는 23.0%, “더 늘려야 한다”는 21.8%였다. ‘모름·무응답’은 7.8%였다.정봉오 동아닷컴 기자 bong087@donga.com