방탄소년단, 美 빌보드200 24위…5주 연속 차트인

한편 방탄소년단은 지난 30일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 특집으로 꾸며진 미국 CBS 인기 심야 토크쇼 ‘제임스 코든쇼’에 출연해 팬들과 전 세계 시청자들에게 응원의 메시지를 전하며 큰 화제를 모았다.



(서울=뉴스1)

그룹 방탄소년단(BTS)이 미국 빌보드 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’에서 5주 연속 상위권을 기록했다.31일(이하 현지시간) 빌보드가 발표한 최신 차트에 따르면 지난 2월21일 발매된 방탄소년단의 정규 4집 ‘맵 오브 더 솔 : 7’(MAP OF THE SOUL : 7)은 ‘빌보드200’에서 24위를 차지했다. 지난 3월7일 자 차트에서 1위로 처음 진입한 뒤 5주 연속 이름을 올렸다.이뿐만 아니라 ‘맵 오브 더 솔 : 7’은 ‘월드 앨범’에서도 정상을 거머쥐었다. ‘테이스트 메이커 앨범’과 ‘인디펜던트 앨범’ 차트에서는 각각 2위와 3위에 올랐다. 또한 ‘톱 커런트 앨범 세일즈’ 6위, ‘톱 앨범 세일즈’ 7위 등 다수의 앨범 차트에서 좋은 성적을 유지했다.특히 ‘소셜 50’ 차트에서는 142주 연속 1위를 거머쥐며, ‘사상 최다 1위’와 ‘최장기간 연속 1위’라는 대기록을 이어가고 있다.이외에 방탄소년단은 ‘월드 디지털 송 세일즈’에서도 두각을 나타냈다. 2위에 오른 ‘맵 오브 더 솔 : 7’의 타이틀곡 ‘온’(ON)을 비롯해 선공개곡 ‘블랙 스완’(Black Swan) 9위, ‘맵 오브 더 솔 : 페르소나’(MAP OF THE SOUL : PERSONA)의 타이틀곡 ‘작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) (Feat. Halsey)’ 12위, ‘맵 오브 더 솔 : 7’의 수록곡인 ‘UGH!’ 17위, ‘필터’(Filter) 18위, ‘러브 유어셀프 승 ’허‘’(LOVE YOURSELF 承 ‘Her’)의 수록곡 ‘MIC Drop’ 21위, ‘위 아 불렛프루프 : 더 이터널’(We are Bulletproof : the Eternal) 22위, ‘시차’ 23위, ‘라우더 댄 밤스’(Louder than bombs) 25위 등 해당 차트를 휩쓸었다.