北매체 “코로나19 비상방역체계 절대 복종해야…위반시 처벌”

북한 매체가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)과 관련해 지난 1월 28일 선포했던 비상방역체계의 중요성을 재차 강조하며, 이를 어기면 법적 처벌을 받을 수 있다고 밝혔다.



북한은 코로나19 확산 초기 비상방역체계를 선포하고 국경을 봉쇄하는 등 방역 조치를 시행하고 있지만, 사태 장기화에 따라 자칫 이행이 느슨해질 수도 있어 경각심을 강조한 것으로 보인다.



리 교수는 “비상방역체계는 전염병으로부터 국가의 안전과 인민들의 생명, 사회경제생활에 위험이 조성됐을 때 전염병과의 투쟁을 성과적으로 진행할 수 있도록 기구와 사업을 개편해 새로운 제도와 질서를 말한다”며 “중앙인민보건지도위원회는 전염병의 유입과 전파를 막기 위한 사업을 통일적으로 지휘하고 그 집행정형을 장악, 통제하는 등의 임무와 권한을 가진다”고 설명했다.

북한 노동당 기관지 노동신문이 지난 20일 공개한 대동강구역 릉라종합진료소에서 검진하는 모습. [국내에서만 사용가능. 재배포 금지. DB 금지. For Use Only in the Republic of Korea. Redistribution Prohibited]. 뉴스1