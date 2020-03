동방신기 최강창민, 4월6일 첫 솔로앨범 ‘초콜릿’ 발매

SM엔터테인먼트

한편 최강창민의 첫 번째 미니앨범은 23일부터 각종 온, 오프라인 음반 매장에서 예약 판매를 시작한다.



그룹 동방신기 최강창민이 솔로 아티스트로 새로운 모습을 선사한다.23일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 최강창민의 첫 번째 미니앨범 ‘초콜릿’(Chocolate)은 오는 4월6일 발매되며 앨범과 동명의 타이틀곡 ‘초콜릿’(Chocolate)을 포함한 다채로운 장르의 총 6곡이 수록됐다.이번 앨범은 최강창민이 데뷔 후 처음 발표하는 솔로 앨범이다. 최강창민은 그동안 동방신기 활동을 통해 수많은 히트곡을 발표함은 물론, 동방신기 앨범에 수록된 ‘Heaven’s Day‘ ’Rise As One‘ ’Apology‘ ’Closer‘ ’아스라이… (Beautiful Stranger)‘, SM ’STATION‘ 시즌 2에서 공개한 ’여정 (In A Different Life)‘, 드라마 OST 등 다수의 솔로곡을 발표해 뛰어난 가창력과 다양한 음악 색깔을 선보인 바 있어, 이번 앨범으로 선사할 최강창민만의 음악과 무대에 이목이 쏠린다.더불어 최강창민은 작사, 드라마, 예능 프로그램 MC 등 다방면으로 활약한 만큼, 이번 솔로 활동으로 선보일 새로운 모습에도 기대감이 모아진다.