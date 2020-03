트럼프 “아베, 도쿄올림픽 관련 결정 곧 내릴 것”

도널드 트럼프 미국 대통령이 도쿄 올림픽 개최 여부를 아베 신조 일본 총리가 곧 결정 내릴 것이라고 말했다.CNN에 따르면, 트럼프 대통령은 21일(현지시간) 백악관에서 열린 신종 코로나 바이러스 감염증(코로나 19) 브리핑에 참석해 “그들(일본)은 여태껏 내가 본 것들 중 가장 아름다운 것을 만들었다. 그들은 (올림픽을 치를) 모든 준비가 돼있다.흠잡을 데가 없다”고 말했다.이어 “나는 그(아베 총리)에게 말했다. ‘이건(올림픽 개최 여부) 당신이 할 결정, 당신의 결정이다’라고 말해줬다”고 덧붙였다.그러면서 “그가 곧 결정을 내릴 것으로 알고 있다(I know he is going to make it soon). 내가 영향을 줄 문제라고는 전혀 생각하지 않는다”고 말했다.이에 대해 일부 미국 언론들은 트럼프 대통령이 올림픽의 연기가능성에 무게를 뒀다고 해석했다.[서울=뉴시스]