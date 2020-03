aT, 통합홈페이지 데이터 품질인증 최고등급 획득

한국농수산식품유통공사(aT)는 통합홈페이지 데이터베이스(DB)가 한국데이터산업진흥원이 주관한 데이터 품질인증 평가에서 최고등급인 플래티넘클래스를 획득했다고 19일 밝혔다.데이터 품질인증은 공공기관이나 민간이 구축해 활용 중인 데이터 품질을 심사하는 제도다. 등급은 실버와 골드, 플래티넘 등 3종으로 구성됐다.aT 측은 그동안 각종 데이터 오류를 줄이고 품질향상을 위해 꾸준히 노력해 왔다고 강조했다. 그 결과 aT 통합홈페이지 DB는 데이터값 정확성을 의미하는 정합률이 99.9943%에 달해 품질인증 최고등급인 플래티넘클래스(99.977% 이상) 기준을 넘어선 것으로 나타났다고 설명했다.이번에 품질인증을 획득한 aT 통합홈페이지 DB는 공사 대표 홈페이지를 비롯해 aT센터와 aT화훼사업센터 홈페이지 등이 포함된다. 수급안정과 수출 진흥, 유통개선, 식품산업 육성 등 공사 주요 사업과 농식품산업 관련 정보서비스를 제공한다.백진석 aT 부사장은 “데이터가 곧 자본이 되는 4차 산업혁명 시대를 맞아 품질인증을 통해 확보한 농식품산업 관련 데이터 신뢰성을 바탕으로 공공데이터 개방 등 신규 서비스 발굴을 지속 추진할 것”이라며 “데이터 공유 및 개방, 효율적 관리를 통해 데이터경제 활성화에 이바지할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.동아닷컴 김민범 기자 mbkim@donga.com