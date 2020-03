페루, 140년 전 잃어버린 ‘잉카 황제 후손 회고록’ 되찾았다

쿠스코 아르마스 광장에 자리한 라 콤파니아 헤수스 교회. 페루관광청 제공

해당 원고는 디지털 복원을 통해 누구든지 쉽게 인터넷으로 열람할 수 있다.





(서울=뉴스1)

페루가 19세기 후반 남미 태평양전쟁(1879~1884) 당시 사라졌던 잉카 제국 황제의 후손 회고록을 140년 만에 되찾았다.17일 페루관광청에 따르면 잉카 제국 11대 황제 우아이나 카팍(Huayna Capac)의 후손인 후스토 아푸 사우아라우라 잉카(Justo Apu Sahuaraura Inca)가 1838년에 직접 작성한 회고록이 고국의 품으로 돌아왔다.페루 왕조의 기억‘(Memories of the Peruvian monarchy) 또는 ’잉카 역사의 개요‘(Outline of the Inca’s history)라 불리는 이 회고록은 페루 국립도서관에서 보관하던 중 1879~1884년 사이 벌어진 남미 태평양전쟁 당시, 칠레가 페루 수도 리마를 점령했을 때 사라졌던 것으로 전해진다.칠레가 이후 페루 국립도서관에서 가져갔던 4500권 이상의 책을 반환했으나, 이 원고는 돌려받지 못했다. 이후 이 회고록은 1970년 한 브라질 수집가가 소유했고, 페루 정부의 오랜 노력 끝에 고국으로 돌아올 수 있었다.회고록엔 스페인 정복 전 잉카 연대기와 더불어 가르실라소 데 라 베가(Inca Garcilaso de la Vega)의 정보가 포함되어 있다.가르실라소 데 라 베가는 스페인의 정복자와 잉카 황제의 딸 사이에서 태어난 아메리카 대륙 역사상 첫 혼혈이자, 페루 문학계에 큰 족적을 남긴 인물로 그가 살던 집은 현재 쿠스코의 지역 역사 연구와 전시, 교육 등을 위한 역사 박물관으로 사용되고 있다.이번 회고록은 잉카를 대표하던 그림과는 다른 유색 그림이 포함되어 있다는 점에서 중요한 역사적 의의를 지닌 기록물로 평가된다.