웨이션브이, 13일 두 번째 미니앨범 속편 공개

LABEL V

더불어 이번 앨범에는 타이틀곡 ‘문워크’(Moonwalk)를 비롯해 영어로 부른 글로벌 버전 및 중국어 버전의 ‘러브 톡’, ‘예예예’(Yeah Yeah Yeah), ‘킹 오브 허츠’(King of Hearts), ‘페이스 투 페이스’(Face to Face), ‘위 고 나나나’(We go nanana) 등이 담겨 있다.



중국 그룹 웨이션브이(威神V/WayV)가 13일 두 번째 미니앨범의 속편 ‘테이크 오버 더 문 - 시퀄’(Take Over The Moon - Sequel)을 발매한다.이번 앨범은 지난해 10월 공개된 웨이션브이(WayV) 두 번째 미니앨범 ‘테이크 오버 더 문’(Take Over The Moon) 6곡에 내레이션 트랙 ‘웨이브이 보이스 #1’(WayV.oice #1), 글로벌 버전 ‘러브 톡’(Love Talk) 등 2곡을 추가 수록, 총 8곡으로 구성되어 있다.특히 ‘웨이브이 보이스 #1’은 웨이션브이 멤버들이 직접 쓴 메시지를 낭독한 내레이션 트랙으로, 팬들을 향한 고마운 마음을 표현했으며, 별도 음원 발표 없이 앨범을 통해서만 만날 수 있어 특별함을 더한다.