기업 혼자는 어려운 클라우드 서비스, LG CNS가 주목 받는 이유

LG CNS는 클라우드 전문 역량을 강화하기 위해 국내외 기업들과 협력을 이어가는 중이다.(출처=IT동아)

앞서 언급한 것처럼 클라우드는 시스템 통합 구축과 달리 구축과 운영 전반에 걸쳐 쌓은 경험에 의해 서비스가 크게 달라진다. 흔히 클라우드는 서비스 소프트웨어와 운영 애플리케이션 등 사용자 클라우드 서비스(SaaS – Service as a Service), 운영을 위한 플랫폼 서비스(PaaS – Platform as a Service), 서버와 저장장비, 통신장비 등 IT 설비(IaaS – Infrastructure as a Service) 등이 있다.부문별 전문 역량을 갖춰야 고객이 원하는 서비스를 제공할 수 있다. 지금의 관리형 서비스 공급자는 과거처럼 단순 시설 구축이 아니라 컨설팅부터 클라우드 운영관리, 애플리케이션 개발 역량 등 다양한 영역에 걸쳐 실력을 확보해야 된다.이를 위해 LG CNS는 전세계 전문기업과 전략적 제휴를 통해 기술적 시너지를 내기 위해 앞장서고 있다. 지난해 상반기에는 클라우드 통합 관리 서비스인 '클라우드엑스퍼(CloudXper)'를 선보였고, 클라우드 관리 및 자동화 솔루션 기업으로 글로벌 톱3 중 하나인 캐나다 엠보틱스와 협력해 클라우드엑스퍼 플랫폼의 완성도를 계속 높여나가는 중이다.클라우드 서비스(SaaS)와 플랫폼을 제공하는 미 서비스나우와도 전략적 파트너십을 진행하고 있다. 이 기업은 클라우드 분야에서 최고 수준의 전문성을 갖춘 기업으로 전 세계 4,400여 기업에 솔루션을 제공하고 있다.