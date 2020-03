서울 한 PC방 다녀간 손님중 4명 확진

서울 동대문구의 한 PC방을 다녀간 손님 가운데 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자가 4명 나와 집단 감염 우려가 제기되고 있다. 확진자 4명은 모두 이달 1일 같은 시간대에 같은 PC방을 방문했다.11일 동대문구에 따르면 이날 휘경동에 사는 A 씨(22)는 10일 코로나19 확진 판정을 받았다. 관내 16번째 확진자인 A 씨는 7일 회기역 인근의 한 PC방을 방문했다. 이 PC방은 앞서 관내 9번(B 씨·27), 12번(C 씨·27), 13번(D 씨·28) 확진자가 다녀간 곳이다. C 씨와 D 씨는 형제이며, B 씨와 C 씨는 친구 사이다.동대문구가 공개한 동선에 따르면 B 씨는 이달 1일, 형제인 C 씨와 D 씨는 지난달 27일∼3월 1일 하루 이틀에 걸쳐 수차례 같은 PC방을 방문했다. 가장 먼저 확진 판정을 받은 B 씨는 관내 2번 확진자의 접촉자로 밝혀졌다.16번째 확진자인 A 씨도 1일 같은 시간대에 해당 PC방을 방문했다. 4명은 1일 오후 10시부터 다음 날 새벽 사이 PC방에 함께 머물렀다. 한 PC방에서 4명의 확진자가 나온 것으로 볼 때 PC방이 유력한 감염 통로가 됐을 것으로 보건 당국은 추정하고 있다. PC방은 나란히 앉아 컴퓨터를 하는 구조로 최근 무더기로 확진자가 나온 구로구 콜센터와 비슷한 환경이다. 특히 음식 섭취를 할 수 있어 비말 전파 가능성이 높다. 이번에 확진자가 나온 PC방은 전체 140석 규모다. 서울시는 PC방과 노래방, 클럽, 스포츠센터 등에 대한 임시 휴업을 권고하기로 했다.강승현 byhuman@donga.com·이소정 기자