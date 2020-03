정엽, 7세 연하 신부 첫 공개 “조촐한 결혼식 잘 마쳐”

정엽

한편 정엽은 지난 2003년 브라운 아이드 소울로 데뷔해 다수의 히트곡을 발표했다. 또한 솔로 가수로도 활발하게 활동, ‘유 아 마이 레이디’(You Are My Lady), ‘나씽 베터’(Nothing Better) 등의 곡으로 큰 사랑을 받았다.



브라운아이드소울 정엽(43·안정엽)이 결혼한 소감을 밝혔다.정엽은 10일 오후 자신의 팬카페를 통해 ‘결혼식을 잘 마치고’라는 제목의 글을 게재했다.그는 “다들 어려운 이 시간들에 건강하게 잘 지내고 있냐. 매일 이곳에 들어와 보고는 있는데, 불편한 세상 때문인지 이곳에도 쓸쓸한 기운이 있다”며 “난 가족끼리 많이 조촐한 결혼식을 잘 마치고, 부모님 모시고 강원도도 잠시 다녀오고. 이젠 일상으로의 복귀를 자연스레 준비하고 있다”고 결혼식을 마친 소감을 밝혔다.그러면서 “쑥스럽지만 결혼식 때 찍은 사진 올린다. 너희들에게 보여줘야지 싶다. 내 공간에서 찍을 수 있어 의미 있었다”라고 덧붙이며 사진을 공개했다.공개된 흑백 사진 속에는 정엽과 미모의 신부가 서로 바라보고 있는 모습이 담겼다. 턱시도를 차려입은 정엽은 신부를 바라본 채 환한 미소를 짓고 있어 눈길을 끈다.앞서 지난 3일 정엽은 자신이 운영 중인 가게에서 친지나 지인 없이 가족들만 참석한 결혼식 자리를 마련해 ‘스몰 웨딩’의 형태로 진행했다. 정엽의 신부는 7세 연하로 교회에서 알게 된 사이다.