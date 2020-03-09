[인사]국토교통부 外

◇국토교통부 ＜승진＞ ▽국장급
△항공안전정책관 방윤석 ▽부이사관
△해외건설정책과장 박재순 △철도안전정책〃 김인 ＜전보＞ ▽과장급
△익산지방국토관리청 광주국토관리사무소장 이재명 △항공교통본부 운영지원과장 김상인 △도시경제과장 이익진 ◇해양수산부 ＜승진＞ ▽국장급
△감사관 이시원 ＜전보＞ ▽과장급
△해운정책과장 김현태 △국제협력총괄〃 서정호 △어촌양식정책〃 명노헌 ◇서울대
△시흥캠퍼스본부장 및 미래혁신연구원장 오헌석 △시흥캠퍼스본부 부본부장 조항만 △〃 전략기획실장 및 미래혁신연구원 부원장 장원철 △캠퍼스타운 사업단장 김태완 △국제협력본부장 안덕근 △입학본부 부본부장 및 입학본부 입학전형실장 강건욱 △사범대학장 김희백 △사범대학 교무부학장 민병곤 △〃 학생부학장 김유겸 △〃 기획부학장 이선영 △공과대학 기획부학장 이신형 △생활과학대학 학생부학장 이강이 △환경대학원 교무부원장 손용훈 △공학전문대학원 부원장 황용석 △데이터사이언스대학원 학생부원장 이재진 △부설학교진흥원장 조영달
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