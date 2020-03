WE호텔 제주, 봄 향기와 면역력도 챙기는 봄 패키지

WE호텔 제주는 봄을 맞아 ‘봄 이야기 패키지’를 5일부터 5월 31일까지 진행한다.한라산 전망의 슈페리어룸 1박, 다채 레스토랑 조식뷔페 2인, 스프링 피크닉 세트를 제공한다. 그리고 2박을 예약하면 천연 암반수 사우나 2인을 제공하며, 3박은 THE WE 치맥세트를 제공한다. 실내 수영장, 야외 자쿠지 그리고 피트니스룸 등을 무료로 이용할 수 있다.또한 ‘WE with you, 힐링 포레스트’ 프로그램을 통해 전문가가 동행해 숲 산책과 숲 해설 그리고 명상호흡 등을 체험하는 특별한 테라피 프로그램을 체험할 수 있다. 21일부터 4월 4일까지 2주 동안은 ‘벚꽃주간’을 설정해 숲 미술, 숲 명상 등 특별한 힐링 포레스트 프로그램을 진행한다.또한, 어려운 시기를 이겨내기 위한 ‘힘내라 대한민국 면역력 증진 이벤트’를 5일부터 31일까지 실시해 투숙객에게 디톡스 주스로 만든 웰컴 드링크와 건강 증진 프로그램을 무료로 제공한다. 건강 증진 프로그램은 비타민D 면역력 검사, 정맥 영양 주사, 마인드 테라피 등 3가지 중에 선택할 수 있다.