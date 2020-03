방탄소년단, 빌보드 핫100 3곡 동시 차트인…한국 최초

빅히트엔터테인먼트 제공







(서울=뉴스1) 이외에도 방탄소년단은 ‘맵 오브 더 소울 : 7’으로 ‘톱 앨범 세일즈’ 1위, ‘톱 커런트 앨범 세일즈’ 1위, ‘인디펜던트 앨범’ 1위, ‘빌보드 캐나디안 앨범’ 1위, ‘테이스트메이커 앨범’ 1위, ‘월드 앨범’ 1위 등 각종 앨범 차트 1위를 휩쓸었다.(서울=뉴스1)

그룹 방탄소년단이 한국 가수 최초로 미국 빌보드 메인 싱글 차트인 ‘핫 100’에 3곡을 동시 진입시키는 신기록을 세웠다.3일(이하 현지시간) 미국 빌보드가 발표한 최신 차트에 따르면, 방탄소년단의 정규 4집 ‘맵 오브 더 소울 : 7’(MAP OF THE SOUL : 7)은 메인 앨범 차트인 ‘빌보드 200’ 1위에 올랐다. 또, 타이틀곡 ‘온’(ON)과 수록곡 ‘시차’ ‘필터’(Filter)는 메인 싱글 차트인 ‘핫 100’에서 각각 4위, 84위, 87위를 차지했다.타이틀곡 ‘온’의 ‘핫 100’ 4위는 지난해 4월 ‘작은 것들을 위한 시’(Boy With Luv) (Feat. Halsey)로 달성한 한국 그룹 최고 순위인 8위를 자체 경신한 기록이다.특히 정국의 솔로곡 ‘시차’와 지민의 솔로곡 ‘필터’까지 ‘핫 100’ 차트에 이름을 올리면서, 방탄소년단은 한국 가수 최초로 빌보드 메인 싱글 차트에 세 곡을 동시 진입시키는 대기록을 세웠다. 이는 한국 가수 최다 동시 진입 기록을 자체 경신한 것이다.