美 “미국내 中관영매체 직원 160명→100명 줄여라”

지난달부터 본격화한 미국과 중국의 언론 전쟁이 갈수록 거세지고 있다.미 국무부는 2일 “미국 내 중국 국영 언론사의 중국인 직원 수에 상한을 두고 이를 넘는 인원을 제한하겠다”고 밝혔다. 이에 따라 신화통신, CGTN, 중국국제방송(CRI), 차이나데일리, 런민일보 등 관영매체 5곳은 현재 합계 약 160명인 미국 내 중국인 직원을 100명으로 줄여야 한다. 5개 매체는 6일까지 국무부에 감축 명단을 제출해야 한다.마이크 폼페이오 국무장관은 이날 성명에서 “중국은 수년간 자국에서 활동하는 미국 및 타국 언론인을 감시하고 괴롭혔으며 협박을 가했다. 이번 조치가 중국 내 외신들에 공정하고 상호적인 접근법을 채택하는 자극제가 되기를 희망한다”며 “‘표현의 자유’를 존중하겠다는 국제 약속을 지키라”고 촉구했다. 이번 조치가 중국에 대한 보복 성격임을 분명히 한 셈이다. 장쥔 유엔 주재 중국대사는 “중국은 표현의 자유를 옹호한다”며 반발했다.지난달 18일 국무부는 이 5개 매체를 일반 언론이 아닌 외교 사절단으로 지정했다. 해당 언론사 직원의 신원 및 이들이 미국에서 보유한 자산을 보고하라고도 지시했다. 관영 언론사는 독립 기업이 아니며 소속 직원 역시 중국 정부를 대변하는 공무원과 비슷하다는 이유에서다.하루 뒤 중국 외교부는 미 월스트리트저널(WSJ)의 베이징 지국 기자 3명에게 내줬던 외신 기자증을 취소한 후 사실상 추방했다. 특히 당국은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태를 두고 중국을 ‘아시아의 진짜 병자(China is the Real Sick Man of Asia)’라고 표현한 WSJ의 기고문에 거센 분노를 표한 것으로 알려졌다.이윤태 기자 oldsport@donga.com