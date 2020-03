펜스, 美가 한국·이탈리아 입국제한 안한 이유 “특정지역 한정”

마이크 펜스 미국 부통령은 미국이 한국과 이탈리아의 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자가 특정 지역에 한정되어 있다는 입장을 밝혔다.1일(현지시간) 로이터통신에 따르면 펜스 부통령은 이날 NBC 프로그램 ‘밋 더 프레스’에 출연해 한국과 이탈리아에서 오는 여행객들의 입국을 금지하지 않은 데 대한 질문을 받았다.그는 “각국의 특정 지역에 한정되어 있다(isolated to a certain section of each country)”고 설명했다.아울러 그는 미국 국무부가 지난달 29일 한국·이탈리아 관계자와 미국 여행을 원하는 사람들에 대한 검사와 관련한 논의를 시작했다고 밝혔다.펜스 부통령은 “우리는 그들과 협력할 것이며, 전문적인 조언을 제공할 것이다”고 말했다.한편 1일 트럼프 대통령은 트위터를 통해 고위험 국가, 지역에서 미국으로 입국하는 사람들을 대상으로 입국 시 의료검사를 하겠다고 밝혔다.그는 “코로나바이러스: 높은 위험이 있는 것으로 지정된 국가 또는 국가 내 지역으로부터 오는 여행자는 (비행기) 탑승 전 (의료) 검사를 받는 것은 물론 미국에 도착했을 때에도 검사를 받게 될 것이다. 감사하다!”고 밝혔다.미국 정부는 한국에 대한 여행경보를 3단계 ‘여행 재고’로 지정하고 있다. 대구에 대해서는 여행경고를 최고 단계인 4단계 ‘여행금지’로 지정하고 있다.이에 따라 이번 트럼프 대통령이 언급한 미국 도착 후에도 검사 조치에 한국이 포함됐을 가능성이 있다.앞서 지난 1일 오전(한국시간) 강경화 외교부 장관은 스티븐 비건 미국 국무부 부장관과 통화를 갖고 코로나19 관련 한국에 대한 과도한 조치를 자제해달라고 요청했다.강 장관은 이날 통화에서 코로나19 대응과 관련해 한국의 정확한 상황과 정부가 취하고 있는 조치에 대해 상세히 설명했다. 강 장관은 한미 양국간 교류를 불필요하게 위축시킬 수 있는 과도한 조치는 자제해 줄 것을 강력히 요청했다.[서울=뉴시스]