도널드 트럼프 미국 대통령이 26일(현지시간) 한국 등 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)이 발병국에 대한 여행제한 조치를 취할 적절한 시기가 아니라고 밝혔다.CNN에 따르면 트럼프 대통령은 이날 백악관에서 개최한 코로나19 관련 기자회견에서 한국과 이탈리아 등 코로나19가 많이 발병되고 있는 국가에 대한 여행 제한을 고려하고 있느냐‘는 질문에 “지금은 때가 아니다”(Right now it’s not the right time)고 답했다.그는 다만 “결국 적절한 때가 올 수도 있다(eventually there could be a right time)”고 전제했다.[서울=뉴시스]