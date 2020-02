세계 확진자 8만명 넘었는데…트럼프 “없어질 문제” 느긋

도널드 트럼프 미국 대통령이 전 세계에서 감염자가 속출하는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)과 관련해 “없어질 문제”라며 낙관적인 태도를 보였다.CNN에 따르면, 트럼프 대통령은 25일 인도 뉴델리를 방문한 자리에서 코로나19 사태를 언급하며 “없어질 문제가 될 것이라 본다(a problem that‘s going to go away)”고 밝혔다.이날 트럼프 대통령은 인도 현지 기업인들과 만나 “코로나19 같은 일이 발생하면 항상 사업에도 영향이 간다. 하지만 당신들과 관계 없는 외부에서 일어난 일”이라고 주장했다.그러면서 “미국은 지금까지 운이 좋았고 앞으로도 그럴 것이라 생각한다”고 밝혔다. 미국에서는 현재까지 53명의 확진 환자가 발생했다.코로나19 확산에 대응하고 있는 시진핑(習近平) 중국 국가주석과 관련해서는 “그는 몸 상태가 꽤 좋은 것 같다”면서 “중국은 아주 어려운 시기를 겪었다”고 말했다.(서울=뉴스1)