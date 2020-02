외국 전문가들 “韓 ‘코로나19’ 검사 속도에 놀라워”…日과 비교도

세계각국의 보건 전문가들이 우리나라의 신속한 신종 코로나 바이러스 감염증(코로나 19) 검사 속도에 감탄을 나타내고 있다.스콧 고틀립 전 미국 식품의약국(FDA) 국장은 지난 23일(현지시간) 자신의 트위터에 올린 글에서 “한국에서 코로나19 전파가 에피데믹(많은 사람들 사이에서 통제할 수 없을 정도로 빠르게 심각한 증상의 질병이 발생하는 수준)이 되어가고 있는 것같다”고 우려를 나타냈다. 또 “한국에서 코로나 19 확진자가 169명 늘어 602명이 됐고, 사망자가 2명 늘어 5명이 됐다”며 “그들은 지금까지 2만6000명을 검사했으며, 8000명이 검사를 기다리고 있다”고 썼다.그러면서 도표도 함께 올렸다. 이 도표에는 한국에서 지난 23일 오전 9시 현재 2만2633명이 검사를 받았는데, 같은 날 오후 4시 현재 검사를 받은 사람이 2만6179명으로 늘어난 사실이 나타나 있다.고틀립은 24일에는 “일본은 1500명만 검사했다”며 “일본은 (한국처럼)많이 검사하지 않고 있다. 전체 (확진자와) 연관해 연결고리가 없는 케이스의 퍼센트가 높다”고 트윗했다. 그러면서 “일본은 커다란 핫스팟이 될 수도 있다(Japan may be a big hot spot)”고 지적했다.그는 네덜란드 에라스무스 대학의 메르스(중동호흡기증후군) 전문가인 마리온 쿠프만스 교수가 올린 “한국 랩능력 , 와우, 한국 랩 연구원들이 열심히 일하고 있다”고 쓴 트윗을 리트윗하기도 했다.또 호주 바리어스 학자 이언 매케이가 한국 상황에 대해 “인상적인 검사가 계속되고 있다” “이 랩들에게 모든 만세를!(All hail these labs!)고 쓴 트윗도 리트윗했다.앞서 정은경 중앙방역대책본부장은 검사 인원이 6000명을 돌파했던 지난 23일 ”하루 검사 소화 가능한 검사 물량은 7500건 정도“라며 ”대략 5000~6000건을 매일 진행하고 있다“고 밝힌 바 있다.정부는 이달 말까지 하루 최대 1만 명까지 가능하도록 검사물량을 확충해 나가겠다고 밝힌 바 있다. 또 진단시약의 긴급사용을 추가 승인해 진단시약 생산시설을 기존 1개에서 2개 업체로 확대했다.[서울=뉴시스]