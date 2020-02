방탄소년단, 91개국 아이튠즈 차트 1위…역대 최고 기록

방탄소년단© 뉴스1

한편, 방탄소년단은 오는 24일(현지시간) 미국 NBC 채널에서 방송되는 ‘더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런(The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)’에 출연해 전 세계 최초로 타이틀곡 ‘ON’의 무대를 공개한다.





그룹 방탄소년단이 새 앨범 발매와 동시에 전 세계 아이튠즈 차트를 석권했다.방탄소년단이 지난 21일 발매한 정규 4집 ‘MAP OF THE SOUL : 7’은 22일(오전 10시까지 기준) 공개 직후 미국, 캐나다, 영국, 프랑스, 이탈리아, 러시아, 인도, 싱가포르, 일본, 브라질, 싱가포르, 사우디아라비아, 인도 등 전 세계 91개 국가 및 지역 아이튠즈 ‘톱 앨범’ 차트에서 1위를 차지했다. 이는 방탄소년단 역대 최고 기록이다.또, 타이틀곡 ‘ON’ 역시 미국, 캐나다, 영국, 프랑스, 이탈리아, 러시아, 일본, 이집트 등 전 세계 83개 국가 및 지역 아이튠즈 ‘톱 송’ 1위를 기록했다.특히, 미국과 영국의 ‘톱 앨범’ 1위는 물론, ‘톱 송’ 차트에서도 타이틀곡 ‘ON’을 비롯해 ‘Filter’, ‘Louder than bombs’, ‘We are Bulletproof : the Eternal’, ‘친구’, ‘시차’ 등의 수록곡들이 1위부터 10위까지 차트 줄세우기를 했다.뿐만 아니라, ‘MAP OF THE SOUL : 7’은 중국 왕이뮤직에서 공개 6시간 만에 디지털 앨범 판매량 33만 장을 돌파하며 일간 차트와 주간 차트 정상에 모두 이름을 올렸다.앞서 방탄소년단은 앨범 발매 직후 타이틀곡 ‘ON’으로 멜론, FLO, 지니, 벅스, 소리바다 등 국내 5개 주요 음원사이트의 실시간 차트에서 모두 1위를 차지했다. 이외에도 ‘Filter’, ‘시차’, ‘00:00 (Zero O’Clock)’, ‘친구’, ‘욱 (UGH!)’, ‘Louder than bombs’, ‘Interlude : Shadow’, ‘Moon’, ‘Respect’, ‘We are Bulletproof : the Eternal’, ‘Black Swan’, ‘Outro : Ego’ 등 수록곡으로 2위부터 14위까지 모든 순위를 휩쓸었다.