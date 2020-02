에이요코스메틱, 잔류염소 제거 및 모발영양·보습 효과 갖춘 아로마샤워필터 4종 출시

전문조향사가 만든 푸드그레이드(Food Grade) 아로마향기가 하루의 피로감을 완화하고 진정한 힐링과 포근한 릴렉싱 효과를 준다.





에이요코스메틱은 샤워타임이 단순히 피부 노폐물만 씻어내는 것이 아니라 하루의 피로와 스트레스도 함께 씻어내는 나만의 힐링타임인 동시에 특히 미세먼지 및 신종코로나바이러스 등 청결이 건강의 제일 기본이 되는 상황에서 샤워타임은 건강을 지키는 가장 중요한 시간이 되어야 한다고 강조한다.





아로마샤워필터는 에이요코스메틱의 첫 번째 제품인 줄기세포배양액 10만 PPM이 포함된 에이요마스크팩에 이은 두 번째 제품이다. 기초스킨케어를 지향하는 에이요코스메틱의 제품정신이 구현된 제품이기도 하다. 에이요샤워필터 제품의 용량 및 가격은 7200L(교환주기: 4인 가족 기준, 약 45~60일), 3만2000원이며 현재 20% 할인 행사로 개당 2만5600원에 판매하고 있다.





에이요코스메틱(대표 서석헌)이 노후화된 수도관의 노폐물과 녹물만을 제거해 주던 1세대 필터와 달리 완벽한 잔류염소 제거와 피부, 모발에 대한 영양 공급, 보습, 심신 안정까지 케어해 주는 차세대 아로마샤워필터 신제품 4종을 출시했다.에이요아로마 샤워필터는 약 500억 개의 그물망으로 이루어진 FDA시험규격에 맞춘 세디먼트 필터가 녹물과 불순물을 완벽하게 걸러준다. 더불어 영국산 고농축비타민C가 수돗물에 남아 있는 잔류염소를 99.9% 제거해 줌과 동시에 샤워필터 내부에 달팽이점액, 트레할로오스, 우유파우더가 겔(Gel) 타입으로 구성되어 피부와 모발의 보습과 영양밸런스를 도와준다.에이요샤워필터는 4가지 아로마향으로 출시됐다. 글로벌 시장을 타깃으로 각 향을 이미지화한 글로벌 네이밍을 시도했다.특유의 신선한 향기가 뇌의 기능을 활성화시키고 스트레스 수치를 낮춰주는 로즈마리 향은 숲 속을 거니는 공주님과 같은 휴식을 준다는 의미에서 프린세스인더포레스트(Princess in the Forest), 5월의 봄바람에 실려오는 아카시아 향은 브리즈오브메이(Breeze of May), 피부의 보습과 재생, 진정에 효과 있는 효과적인 장미꽃잎 향은 이성을 유혹하는 딥러브스토리(Deep Loves Story), 한국인에게 가장 많이 사랑받는 향기 중 하나인 은은한 플로럴향과 머스크가 어우러진 향은 어바웃로맨틱(About Romantic)으로 네이밍됐다.아로마샤워필터는 국내시장뿐만 아니라 베트남에 수출, 판매하고 있으며 대만, 인도네시아, 일본, 태국, 중국, 중앙아시아 등으로의 수출을 앞두고 있다.양형모 기자 hmyang0307@donga.com