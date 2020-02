군포서 60대男 추락사…집안에는 흉기 찔린 1명 사망 ·1명 중상

(gettyimagesbank)

경찰 관계자는 “C 씨는 중상이어서 진술을 할 수 없는 상태”라면서 “정확한 사건 경위를 조사중이다”고 전했다.



박태근 동아닷컴 기자 ptk@donga.com

경기 군포시의 한 다세대주택에서 60대 남성이 추락해 숨지고, 지인으로 보이는 50대 남성은 건물 안에서 흉기에 찔려 숨진 채 발견됐다. 또 다른 60대 여성도 흉기에 찔려 쓰러져 있었다.군포경찰서는 16일 오후 3시45분경 “주택 문 밖으로 피가 흘러 나온다. 옥상에도 사람이 떨어진 것 같다”는 신고를 접수했다.신고를 받고 출동한 경찰은 주택 인근에서 피를 흘리며 쓰러진 A 씨(67)를 발견했다.주택 내부에는 흉기에 찔린 채 쓰러져 있는 B 씨(53)와 집주인 C 씨(66·여)가 있었다.A 씨는 병원으로 이송했으나 숨졌고, B 씨는 발견 당시 이미 숨진 상태였다. C 씨는 병원으로 이송한 상태다.폐쇄회로(CC)TV 영상을 조사한 경찰은 A 씨가 이 주택 3층 옥상에서 떨어진 것으로 보고 있다.또 A 씨, B 씨, C 씨가 함께 다니는 장면이 인근 폐쇄회로(CC)TV에 포착된 점 등을 근거로 이들이 서로 지인 관계인 것으로 판단했다.