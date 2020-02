‘프랑스 장관 사칭’ 세기의 사기 사건…피해자 50개국 150여명

“우리는 지금 프랑스 시민의 생명에 대해 이야기하고 있고 그들을 빼내와야 한다. 그렇지 않을 경우 최악의 상황이 예상된다.”목소리는 다급했다. 수신자는 니제르에서 IT 회사를 경영하는 프랑스인 올리비에 드 부아세였다.전화를 건 사람은 장 이브 르드리앙 프랑스 외무장관(2016년 당시 국방장관)으로 보였다. 그는 화상 전화를 통해 “당신이 우리의 임무 수행에 동참할 수 있다면 나는 우리의 중재자 역할을 할 사람이 있다는 것을 대통령에게 보고하겠다”고 말했다.요지는 아프리카 말리에 억류된 프랑스인 인질을 데려오기 위해 200만 달러가 필요하다는 것이었다. 정부가 공식적으로 인질범에게 돈을 지불할 수는 없다며, 먼저 인질비를 보내면 중앙은행에서 돈을 지급할 것이란 설명이었다.부아세는 뭔가 이상하다고 생각했지만 사기극이라고는 상상조차 할 수 없었다. 그렇게 그는 2년여 간 지속된 수백만 달러짜리 사기극의 마지막 희생자가 됐다.16일(현지시간) CNN이 입수한 당시 전화녹음 파일엔 ‘프랑스 장관 사칭 사기 사건’의 전말이 담겨 있다. 프랑스 법원 문서에 따르면 이 사건은 2년여 동안 세계 종교 지도자와 정·재계 인사들을 대상으로 진행한 세기의 사기 사건이다. 무려 50여 개국, 150여 명을 대상으로 이뤄졌다.이슬람교 이스마일파 지도자 아가 칸을 비롯해 니제르 대통령, 노르웨이 총리, 리옹 대주교, 샤토 마고 와인농장 주인, 벨기에 왕, 유네스코 사무총장, 여기에 수많은 기업 최고경영자(CEO)들까지 대상 선정도 대범했다.범인들은 나름의 치밀한 준비로 피해자들을 꾀어냈다.이들은 스카이프(Skype) 화상 전화를 이용했는데, 르드리앙 장관의 얼굴을 본 딴 실리콘 가면을 미리 주문제작해 썼고 프랑스 삼색기와 유럽 깃발이 전시된 장관 집무실을 완벽하게 복제해 피해자들을 속였다. 또한 정부 공식 문서로 보이는 편지를 통해 의사소통하기도 했다.2016년 6월 타깃이 됐던 프랑스 북부 랭스 지역 샴페인 생산업자 브루노 페이야르는 CNN에 “얼굴하고 목소리가 좀 이상했지만, 그들이 국방부 벙커에 있었던 것이 변명이 됐다. 정부 공식 문서로 보이는 것으로 의사소통했다”고 설명했다. 그는 범인들의 이 모든 수고에도 불구하고 끝내 확신하지 못했고 곧장 경찰서로 달려갔다.당국의 수사는 시작됐지만 사기극은 계속됐다.터키 사업가 이난 키라치 회장은 2016년 11월 9차례에 걸쳐 중국 계좌로 4700만 달러를 송금했다. 이는 한 개인이 범인들에게 보낸 가장 큰 규모의 금액이었다. 그는 자신의 돈이 시리아에 인질로 잡혀 있는 프랑스 기자 2명의 석방에 사용되는 것으로 믿었다. 그러다 사기당했다는 사실을 뒤늦게야 깨달았다.가짜 르드리앙 장관의 목소리를 분석한 결과 프랑스계 이스라엘인 길버트 치클리라는 인물로 드러났다.그는 2015년 기업들로부터 수백만 유로를 갈취하기 위해 프랑스의 저명한 CEO인 척 했고, 범행이 들통나 7년형을 선고받은 바 있다. 이는 영화 ‘전화해줘서 고마워’(Thank You for Calling)의 주제가 되기도 했다.치클리는 현재 범행을 부인하고 있다. 그러나 그가 유죄 판결을 받을 경우 징역 최대 14년과 벌금 200만 유로 형에 처해질 수 있다. 평결은 내달 11일 있을 예정이다.[서울=뉴시스]