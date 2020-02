VOA “캄보디아 정부, 北사업체 모두 폐쇄·노동자 전원 송환”

© News1 사진공동취재단

캄보디아 정부는 향후에도 대북 안보리 제재 결의를 지속적으로 이행하고 구체적인 조치를 취할 것이라고 밝혔다.



캄보디아 정부가 자국 내 모든 북한 사업체를 폐쇄하고, 북한이 소유한 금융자산과 계좌도 더 이상 존재하지 않는다고 밝혔다고 ‘VOA(미국의소리)’ 방송이 전했다.14일 VOA에 따르면 캄보디아는 지난 1월20일 유엔 안보리 대북제재위원회에 제출해 지난 13일 공개된 이행보고서를 통해 이렇게 밝혔다.유엔 안보리 대북 결의 2321호 18항은 자국 영토 내에서 북한 소유·임대 부동산을 영사 목적 외에 다른 목적으로 사용하는 것을 금지하고 있다.보고서는 캄보디아 상무부가 지난해 12월30일, 11개 북한 회사의 등록을 취소했다고 밝혔다. 보고서는 ‘만수대 신기술 회사 (Mansudae New Tech Corporation Ltd.)’, ‘평양 은하수 회사 (Pyongyang Unhasu Co., Ltd.,)’를 포함한 11개의 회사 이름을 모두 공개했다.앞서 지난해 6월에는 또 다른 북한 회사인‘‘글로리 월드와이드 글로우 (Glory Worldwide Glow Co., Ltd.)’의 등록도 취소했다고 덧붙였다.또한 캄보디아 정부는 작년 12월5일 수도 프놈펜과 유명관광지 시엠레아프에 위치한 8개의 북한 식당을 폐쇄하고 관광 면허 (Tourism License)도 취소했다고 보고했다.또한 안보리 결의 2371호에 ‘만수대해외개발회사그룹’이 유엔 제재 대상에 지정된 것을 근거로, 지난해 12월 4일 양국간 협력 사업으로 진행됐던 ‘앙코르 파노라마 박물관’을 폐쇄했다고 설명했다.그러면서 현재 캄보디아 당국이 건물과 기술 자재를 포함한 앙코르 파노라마 박물관의 모든 자산의 관리와 유지, 보호를 맡고 있다고 밝혔다.아울러 보고서는 캄보디아 중앙은행이 자국 내 북한 개인과 기업이 개설하거나 소유한 은행계좌나 자금, 금융자산이 없다는 사실을 확인한 점도 밝혔다.안보리 결의 2321호 16항에 따라 캄보디아 주재 북한 대사관이 자국의 은행과 금융기관에서 운영하던 계좌를 폐쇄했다고 덧붙였다.또 캄보디아 정부는 유엔 안보리 결의 2397호 8항의 이행조치에 따라 지난해 12월22일 모든 북한 노동자를 본국으로 송환하기도 했다고 보고했다.캄보디아 정부는 11월30일을 기점으로 자국 내에서 일하는 북한 국민에 대한 비자 연장을 하지 않기로 결정했다고 밝혔다.