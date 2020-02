‘슈에무라 NEW 세상의 모든 코랄 컬렉션’ 한정판 출시

오늘의 핫이슈

메이크업 아티스트 브랜드 슈에무라(shu uemura)가 성큼 다가온 봄을 맞아 ‘슈에무라 NEW 세상의 모든 코랄(세모코) 컬렉션’을 한정판으로 선보인다고 14일 밝혔다.업체에 따르면 이번에 출시한 한정판 컬렉션은 에지 있는 코랄 립스틱에 봄꽃에서 영감을 받은 아이 팔레트와 블러셔를 더한 구성으로, ‘코랄 종합 선물 세트’라고 해도 될 만큼 폭넓은 스펙트럼을 갖췄다.이번 컬렉션의 핵심 아이템은 ‘루즈 언리미티드 립스틱’이다. 슈에무라는 코랄 베이스에 레드, 오렌지, 피치 컬러를 입혀 총 여섯 가지 코랄 립을 선보이는데, 특히 레드 코랄 립은 기존 슈에무라에서 볼 수 없었던 색감이다. 루즈 언리미티드 제품은 ‘겉매속촉’의 대표 아이템인 마뜨 텍스처와, 촉촉하고 볼륨감 있는 입술을 연출할 수 있는 라커 샤인 텍스처의 총 두 가지로 구성된다.톤온톤(tone on tone) 매치로 코랄 메이크업의 완성도를 높여줄 블러셔와 아이 팔레트도 함께 출시됐다. 피부 톤을 한층 화사하게 만들어 줄 코랄 블러셔는 총 2종으로, 봄꽃에서 영감을 받은 한정판 크로마틱스 아이 팔레트도 골드 톤과 핑크 톤으로 구성됐다.슈에무라 브랜드 관계자는 “이번 컬렉션은 쿨톤, 웜톤 등 피부 톤에 상관없이 누구나 화사하게 톤 업 할 수 있는 코랄 컬러를 슈에무라만의 정교한 컬러 감으로 풀어낸 야심작”이라며, “슈에무라 NEW 세모코 컬렉션으로 올 봄 빛나는 톤온톤 코랄 메이크업을 연출해 보셨으면 한다”고 전했다.박해식 동아닷컴 기자 pistols@donga.com