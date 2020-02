‘의심 환자’로 판단하고도…25번·27번 환자, 검사 못 받은 이유는?

신종 코로나바이러스 감염증(신종 코로나) 25번째 확진자가 처음 병원 선별진료소를 찾았을 때 의료진과 보건당국이 의심 환자로 판단하고도 신종 코로나 검사를 하지 않은 채 돌려보낸 것으로 드러났다. 진료소를 나간 확진자는 대형 슈퍼마켓에 들러 시민 7명과 접촉했다.10일 질병관리본부(질본)와 시흥시보건소에 따르면 25번째 확진자인 A 씨(73·여)는 7일 오전 9시 8분 경기 시흥시 신천연합병원 선별진료소를 찾았다. 26번째 확진자인 아들 B 씨(52)도 동행했다. 의료진은 신종 코로나 검사를 받아야 한다며 A 씨 목 안에서 검체를 채취했다.이후 선별진료소는 시흥시보건소로 연락해 A 씨 검체를 어느 기관에 맡겨야 하는지 물었다. 하지만 보건소는 답하지 못했다고 한다. A 씨는 2주 안에 중국을 방문하지도, 확진자와 접촉하지도 않았기 때문이다. 보건당국은 A 씨가 진료소를 찾은 7일부터 A 씨 같은 환자도 의심 환자로 보고 신종 코로나 검사를 받도록 지침을 바꿨다. 시흥시보건소 관계자는 “검사 대상을 확대한 첫날이라 어떤 기관에서 검체 검사를 하는지 파악하지 못하고 있었다”고 했다.보건소와 진료소가 검사 가능한 기관을 찾는 동안, A 씨와 아들은 “검사 받을 대형병원을 찾았으니 그리 가겠다”고 했다. 보건소와 진료소는 A 씨 말을 믿고 돌려보냈다. 보건소는 A 씨가 의심 환자란 사실도 질본에 알리지 않았다. 질본이 7일 시행한 ‘신종 코로나 대응 지침’대로라면 의심 환자를 처음 알게 된 시흥보건소는 질본 긴급상황실에 곧장 알려야 했다.병원을 나온 A 씨와 아들은 오전 10시 44분 인근 대형 슈퍼마켓인 ‘엘마트 시흥점’에서 장을 보며 직원 3명, 고객 4명과 접촉했다. 이후 집에 간 A 씨는 이튿날인 8일 오후 2시 신천연합병원 선별진료소를 다시 찾았다. A 씨는 9일 확진 판정을 받고 경기 성남시 분당서울대병원에 격리됐다.27번째 확진 판정을 받은 A 씨의 중국인 며느리 C 씨(38)도 귀국 닷새 만인 이달 5일 열이 나 신천연합병원 선별진료소를 찾았지만 검사를 받지 못했다. 당시 기준을 보면 14일 안에 중국 후베이성에 방문한 사람만 검사 대상이었다. 광저우 등을 방문했던 C 씨는 입국 뒤 줄곧 자택인 시흥시 아파트에 머물렀다. C 씨는 9일 오전 시어머니 A 씨가 확진자로 분류된 뒤 그날 오후 검사를 받아 확진 판정을 받았다.고도예 기자 yea@donga.com시흥=이청아 기자 clearlee@donga.com