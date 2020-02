‘우한 방문력’ 없는 26·27번…경기 시흥 슈퍼마켓 등 방문

뉴시스

오늘의 핫이슈

신종 코로나바이러스 감염증(이하 신종 코로나) 국내 26번째 확진환자 A 씨(52·남·한국 국적)와 27번째 환자 B 씨(38·여·중국 국적)의 동선이 공개됐다.질병관리본부는 10일 오후 신종 코로나 국내 발생 현황 보고를 통해 이 같은 내용을 밝혔다.무역업에 종사하는 A 씨와 B 씨는 중국 광둥(廣東)성을 방문한 후 지난달 31일 마카오에서 인천공항을 통해 귀국했다. A 씨는 이달 8일부터 인후통 증상을, B 씨는 중국 체류 중인 지난달 24일부터 기침 증상을 겪었다.A 씨와 B 씨 모두 최근 중국 후베이(湖北)성 우한(武漢)시를 방문한 적은 없던 것으로 확인됐다. 광둥성 체류 당시에도 병원이나 시장을 방문한 적이 없었며, 야생동물을 섭취하지 않았다고 진술했다. 확진환자와 접촉한 기억 역시 없다고 했다.A 씨는 어머니이자 국내 25번째 확진환자인 C 씨(74·여·한국 국적)와 7일 오전 9시경 자차를 이용해 경기도 시흥시 소재 의료기관(신천연합병원 선별진료소)을 방문했다. 이들은 자차를 이용해 슈퍼마켓(엘마트 시흥점, 오전 10시44분~11시13분)에 들렀다가 귀가했다.A 씨는 8일 오후 2시경 자차를 이용해 C 씨와 함께 같은 의료기관을 방문하고 귀가했다. 다음 날인 9일 경기도의료원 안성병원으로 이송됐다.C 씨의 며느리이기도 한 B 씨는 지난달 31일 오후 9시경 입국한 후 택시를 이용해 집으로 이동했다. 이후 2일까진 종일 집에 머물렀다. 그는 3일 오후 7시30분경 자차를 이용해 시흥시 소재 중식집(태양38년전통 그옛날손짜장)을 방문했다. 4일엔 집에만 있었다.B 씨는 5일 자차를 이용해 A·C 씨가 방문했던 의료기관으로 향했다. 그는 오후 3시30분부터 5시25분까지 의료기관에 머물다가 집으로 돌아왔다. 8일까지 집에 머물다가 9일 경기도의료원 안성병원으로 이송됐다.C 씨의 경우 가족간 전염된 것으로 추정된다. 그는 이달 5일 도보로 시흥시 소재 슈퍼마켓(매화할인마트 오후 3시42분~3시59분) 방문하고 귀가했다. 6일엔 종일 집에 머물렀으며 7일부턴 A 씨와 동선이 동일하다.현재 보건당국은 C 씨의 접촉자 11명을 확인하고 자가격리 등 조치를 내렸다. A 씨의 경우 증상 발현 1일 전부터 격리 시점까지 접촉자가 C 씨와 동일했으며 추가 접촉자는 아직까지 확인되지 않았다. B 씨와 접촉한 32명도 자가격리 중이다.윤우열 동아닷컴 기자 cloudancer@donga.com