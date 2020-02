닥터마틴, 글로벌 캠페인 ‘Tough As You’ 2020년 버전 공개

사진출처: 닥터마틴에어웨어코리아㈜

영국 패션 브랜드 닥터마틴(Dr. Martens)은 삶 속에서 일어나는 역경과 부조리에 맞서 싸워온 강인한 사람들을 기념하는 글로벌 캠페인 ‘Tough As You(당신처럼 강하다)’의 새로운 영상을 선보였다고 7일 밝혔다.업체에 따르면 지난해 시작해 두 번째 시즌을 맞이한 ‘Tough As You’ 캠페인은 지난 60년 동안 지속되어온 닥터마틴 고유의 반항적인 브랜드 아이덴티티를 바탕으로 삶의 고난과 역경을 극복해온 세계 각국의 닥터마틴 피플의 이야기를 조명하고 있다. ‘Tough As You’ 캠페인 영상 속 인물들의 이야기는 각자의 시련을 극복해 자신만의 길을 개척한 스토리를 담고 있으며, 이를 통해 열심히 오늘을 살아가는 모든 개인들을 응원하고, 나아가 닥터마틴을 신은 사람들의 강인한 이야기를 바탕으로 우리 사회에 진취적이고 긍정적인 메시지를 던지려는 시도다.대표적으로 스트리밍 플랫폼의 홍수 속에서 라이브 공연을 통한 감동을 전하는 밴드 네이키드 자이언츠(Naked Giants), 뚱뚱한 체격에 대한 비난 어린 시선을 딛고 일어나 여성의 신체 조건에 관계없이 평등한 세상을 추구하는 빅 사이즈 모델 Lotte, 혼혈인으로서 차별적 시선을 겪다가 오히려 그 특성을 살려 펑크 아티스트로 살아가는 Bob, 주어진 성 정체성 대신 스스로의 성별을 유동적으로 표현하는 젠더 플루이드 모델 Avie가 글로벌 컨트리뷰터로 선정되었다. 한편, 국내에서는 두 명의 프리랜서 모델이 마이크로 컨트리뷰터로 선정되었으며 한국 외에도 세계 각국에서 모인 닥터마틴 피플들의 이야기를 통해 캠페인의 의미를 인상적으로 담아내는 데 초점을 맞췄다.앞서 지난해 캠페인 영상에는 뮤지션 Blaine, 여성 그룹 Sistren, 타투이스트 Sarah Lu, 가수이자 배우&작가인 Nakhane의 이야기를 담은 바 있다.‘Tough As You’ 캠페인의 최신 영상은 닥터마틴 공식 홈페이지에서 만나볼 수 있다.박해식 동아닷컴 기자 pistols@donga.com