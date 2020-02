[DBR]주 4일 근무제 도입하라 外

《비즈니스 리더를 위한 경영저널 동아비즈니스리뷰(DBR) 2020년 1월 15일자(289호)의 주요 기사를 소개합니다. 》

일을 잘하는 사람들의 비결은 무엇일까. ‘레스트풀컴퍼니’의 설립자이며 ‘Rest’의 저자인 알렉스 수정 김 방은 두 가지 요인을 꼽는다. 첫째, 의도적인 연습이다. 똑같이 1만 시간을 연습하더라도 목적의식이 있냐, 없냐가 중요하다. 둘째, 의도적인 휴식이다. 성공하는 사람은 쉴 때도 전략을 짠다. 휴식을 자주, 잘해야 회사의 생산성도 높아진다. 회사 차원에서 직원 휴식 솔루션을 도입해야 하는 이유다. 수정 김 방은 회사가 주 4일 근무제 혹은 일 6시간 근무제를 도입할 것을 추천한다. 조직문화도 바꿔야 한다. 더 오래 일하는 사람이 아니라 더 적게 일하고도 같은 성과를 내는 직원에게 포상하는 것이다.은퇴를 앞둔 베이비붐 세대도 기존의 전문성을 활용해 정보기술(IT) 창업에 도전할 수 있다. IT 창업은 정부 지원에 유리하다. 4차 산업혁명으로 여러 기술이 등장하면서 IT 산업의 수요도 커지고 있다. 무엇보다 IT 전문 지식이 부족해도 클라우드 서비스를 활용하면 관련 기술을 구현해낼 수 있다. 기술 개발에 착수하기 이전에 본인의 전문성을 활용해 아이디어를 도출하고, 해당 아이디어의 시장성과 자금 확보 가능성을 체크한다. 클라우드의 용도에 따라 인프라형, 플랫폼형, 소프트웨어형 중에서 선택하고, 사용자 인터페이스나 디자인은 외주를 맡길 수 있다. 전문성만 있다면 클라우드를 활용해 부족한 IT 역량을 채울 수 있다.