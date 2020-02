마마무 문별, 4일 선공개곡 ‘낯선 날’ 발표…펀치와 컬래버

RBW



마마무 문별이 선공개곡 ‘낯선 날’을 발표한다.문별은 4일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 두 번째 미니앨범 ‘다크 사이드 오브 더 문’(DARK SIDE OF THE MOON)의 선공개곡 ‘낯선 날’을 발표하며 본격 솔로 컴백의 포문을 연다.선공개곡 ‘낯선 날’은 보사노바 기타와 빈티지 신스 기반의 미디엄템포 곡으로, 2절 중반부터 나오는 힙합 리듬이 반전된 매력을 선사한다. 이별 후 사랑하는 사람의 빈자리에서 느껴지는 허전함을 노래하며, 하루하루 똑같은 일상이지만 누군가가 없는 오늘은 나에겐 조금 ‘낯선 날’이라는 쓸쓸함을 가사로 풀어냈다.시크릿 ‘Magic’, ‘별빛달빛’ 등의 히트곡을 만든 작곡가 강지원의 곡으로, 문별의 저음이 돋보이는 멜로디 랩과 펀치의 감성적인 보이스가 어우러져 긴 여운을 안긴다. 특히 문별은 펀치와 처음으로 호흡을 맞추며 감성 시너지를 발휘할 예정인 만큼 더욱 기대감을 높인다.이처럼 문별은 선공개곡 ‘낯선 날’을 시작으로 14일 두 번째 미니앨범 ‘DARK SIDE OF THE MOON’을 발표하며 본격적인 솔로 활동에 나선다. ‘HIP’한 퍼포먼스와 특색있는 저음 보컬, 뛰어난 랩메이킹으로 많은 사랑을 받은 만큼 그룹 활동과는 또 다른 색깔과 감성으로 리스너들을 사로잡을 계획이다.한편 문별과 펀치가 함께 한 선공개곡 ‘낯선 날’은 4일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.(서울=뉴스1)