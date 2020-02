KOTRA, ‘2020 두바이 엑스포 한국관 서포터즈’ 모집…3월 31일까지

오늘의 핫이슈

KOTRA(대한무역투자진흥공사)는 산업통상자원부와 공동 주관하는 ‘2020 두바이 엑스포(Expo2020 Dubai) 한국관’에 함께 할 서포터즈를 이날부터 3월 31일까지 모집한다고 3일 밝혔다.2020 두바이 엑스포는 ‘마음의 연결, 미래의 창조(Connecting Minds, Creating the Future)’를 주제로 전 세계 190여 개국이 참가해 오는 10월 20일부터 내년 4월 10일까지 아랍에미리트(UAE) 두바이 남부 제벨알리에서 개최된다.이번에 선발하는 2020 두바이 엑스포 한국관 서포터즈는 행사 기간 6개월 동안 현지에서 전 세계 사람들을 대상으로 대한민국 첨단 기술과 선진 문화를 홍보하고 한국관을 안내하는 업무를 수행하게 된다.신청자격은 만 15세 이상~만 34세 이하 영어(필수) 또는 아랍어, 중국어 구사가 가능한 고등학교 졸업자, 대학교 재/휴학생 및 졸업예정자다. 기 취업자 또는 취업이 결정된 자는 서포터즈에서 제외된다.신청은 사람인 사이트를 통해 이뤄지며, 서류심사와 인·적성 평가, 면접을 거쳐 최종 합격자를 선발한다.선발된 서포터즈들은 국내 및 두바이 현지 교육을 거쳐 올 10월 20일부터 2021년 4월 10일까지 두바이 엑스포 한국관에서 근무한다. 이들에게는 소정의 급여와 함께 비자 발급과 왕복 항공권, 숙소 및 식사, 보험 가입이 제공된다. 종료 후에는 KOTRA 서포터즈 수료증이 발급되며, 우수 서포터즈에게는 포상도 주어진다.한편, 두바이 엑스포는 중동·아프리카 지역 최초로 개최되는 BIE(국제박람회기구) 공인 엑스포이다. 각 참가국은 ‘Opportunity(기회)’, ‘Mobility(이동성)’, ‘Sustainability(지속가능성)’ 3개의 소주제 중 하나를 선택하여 전시관을 조성한다.한국관은 Mobility(이동성) 구역에 ‘스마트 코리아, 한국이 선사하는 무한한 세상(Smart Korea, Moving the World to You)’을 주제로, 연면적 약 5천212㎡, 지상 4층, 지하 1층의 역대급 규모로 조성될 예정이다.박해식 동아닷컴 기자 pistols@donga.com