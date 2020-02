‘쏘렌토-카니발-쏘울-K3-싼타페’ 美 최고 가성비 車에

쏘렌토와 카니발, 쏘울, K3 등 기아자동차의 4개 차종이 미국 시사주간지가 선정한 ‘최고 가성비 자동차(Best Cars for the Money)’로 선정됐다.2일 현대·기아차에 따르면 최근 미국 시사주간지 US 뉴스&월드 리포트는 스포츠유틸리티차량(SUV) 부문 6개, 세단 부문 5개 등 총 11개 부문에서 올해 최고 가성비 차를 뽑았다. 최고 가성비 차는 성능과 함께 구매 가격, 연료비 등 5년 동안의 총 소유 비용 등을 종합적으로 고려해 선정됐다.기아차는 SUV 부문에서 3개, 세단 부문에서 1개 등 총 4개 모델을 최고 가성비 차로 배출해 브랜드별 최고 성적을 거뒀다. 이번 평가에서는 현대차의 중형 SUV 싼타페도 ‘최고의 2열(5인승) SUV’ 부문에서 최고 가성비 차로 선정됐다.김도형 기자 dodo@donga.com