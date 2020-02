사진출처|유아인 인스타그램

배우 유아인과 송혜교가 신종 코로나바이러스 진원지 중국 우한을 응원했다. 유아인은 1일 SNS를 통해 ‘We are human. We are earth. We are one’(우리는 인간이다. 우리는 지구다. 우리는 하나다)이라는 글이 담긴 영상을 올렸다. 유아인이 소속된 아티스트그룹 ‘스튜디오 콘크리트’(CCTR)가 제작한 것으로, 지구본 모형과 함께 ‘LOVE FOR HUMAN’이란 문구가 담겼다. 영상이 재생되면 ‘HUMAN’이란 단어가 ‘WUHAN’(우한)으로 바뀐다. 게시물을 송혜교가 공유하면서 누리꾼 사이에 화제가 되고 있다.[스포츠동아 엔터테인먼트부]