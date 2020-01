폼페이오, 비판적 기자에 욕설… “외교수장 신뢰 추락” 우려 커져

마이크 폼페이오 미국 국무장관(사진)이 ‘우크라이나 스캔들’에 대해 질문한 방송 진행자에게 욕설을 하면서 호통을 쳐 논란이 일고 있다. 과거 도널드 트럼프 행정부의 핵심 인사였던 존 볼턴 전 백악관 국가안보보좌관은 곧 출간될 회고록에서 트럼프 대통령에게 불리한 내용을 폭로했다. 미 상원에서 트럼프 대통령에 대한 탄핵심판이 진행 중인 가운데, 현재 최측근의 막말과 예전 최측근의 폭로로 트럼프 대통령이 겹악재를 맞았다는 지적이 나온다.25일 미 공영라디오 NPR에 따르면 이 방송의 뉴스쇼 진행자인 메리 루이즈 켈리는 전날 폼페이오 장관을 인터뷰하며 지난해 5월 경질된 마리 요바노비치 전 우크라이나 주재 미국대사에 관해 질문했다. 요바노비치는 트럼프 행정부의 우크라이나 정부 압박에 미온적인 태도를 보이다 경질됐다. 최근 그의 해임 한 달 전인 지난해 4월 트럼프 대통령으로 추정되는 인물이 “그(요바노비치)를 쫓아내라”고 말한 녹취록이 공개되며 다시 논란이 불거지는 상황이다.폼페이오 장관은 ‘요바노비치에게 사과할 생각이 있느냐’는 질문에 “이란에 대한 질문만 하기로 하지 않았느냐”며 대답을 피했고, 질문이 이어지자 인터뷰를 중단했다. 그는 이후 개인 접견실로 켈리를 불러 욕설과 함께 인터뷰 시간만큼 길게 고함과 호통을 쳤다고 켈리는 전했다. 폼페이오 장관은 국무부 대변인실을 통해 켈리를 비난하는 개인 성명까지 배포했다.폼페이오 장관의 이런 행태를 놓고 트럼프 대통령을 무리하게 옹호하면서 중심을 잃은 국무부의 현주소를 보여 준다는 해석이 나온다. 미 정치전문 매체 폴리티코는 25일 “국무부의 내부 사기 하락과 함께 수장에 대한 신뢰 약화 등의 문제가 진행되고 있다”고 전했다.뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면 과거 트럼프 행정부의 핵심 인사였던 볼턴 전 보좌관은 3월 17일 출간 예정인 회고록 ‘상황이 벌어진 방 (The Room Where It Happened)’에서 “트럼프 대통령이 ‘우크라이나 정부가 조 바이든에 대해 조사하겠다고 동의할 때까지 군사지원금 지급을 유보하겠다’고 말했다”고 공개했다.그동안 트럼프 대통령은 “어떤 대가성도 없었다”고 주장했지만 회고록이 사실이라면 이를 뒤집는 셈이다. 지난해 9월 트럼프 대통령과의 불화로 경질된 볼턴 전 보좌관은 ‘우크라이나 스캔들’과 관련해 폭탄 증언을 할 수 있는 ‘키 맨’으로 여겨져 왔다. 볼턴의 책에는 수십 장 분량의 우크라이나 스캔들 관련 내용이 들어 있으며 폼페이오 장관, 윌리엄 바 법무장관 등의 일화도 포함돼 있다고 NYT는 전했다. 회고록 내용이 알려지면서 볼턴을 탄핵 증인으로 세워야 한다는 민주당의 목소리는 더욱 커질 것으로 보인다.하지만 트럼프 대통령은 27일 트위터에 “나는 볼턴에게 우크라이나의 군사 원조가 바이든을 비롯한 민주당에 대한 조사와 관련 있다고 결코 말하지 않았다”며 “볼턴이 그렇게 말했다면, 그건 단지 책을 팔기 위해서”라고 주장했다.워싱턴=이정은 특파원 lightee@donga.com / 구가인 기자