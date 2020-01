“집 어질러서” 후배 잔혹 폭행한 여중생들

경남 김해에서 남녀 중학생들이 평소 알고 지내던 후배 여학생을 마구 폭행하는 장면이 담긴 영상이 소셜네트워크서비스(SNS)에 공개돼 경찰이 수사에 나섰다.경남지방경찰청과 김해서부경찰서는 폭력행위 등 처벌에 관한 법률 위반 혐의(공동상해)로 중학교 2학년인 A, B 양(15)을 입건해 조사 중이라고 23일 밝혔다. 이들은 일요일인 이달 19일 오전 김해의 한 아파트 거실에서 1학년 여중생 C 양(14)을 무릎 꿇린 채 프라이팬에 담긴 물을 머리에 부은 뒤 머리채를 잡고 수차례 뺨을 때린 혐의를 받고 있다.22일 유튜브에 올라온 33초 분량의 동영상에는 피해 여학생이 고개를 숙인 채 무릎을 꿇고 앉아 있고 다른 여학생은 프라이팬에 담긴 물을 피해 여학생 머리에 끼얹은 뒤 4, 5차례 뺨을 때리는 모습이 담겼다. 옆에 있던 남학생 등은 웃으면서 지켜봤다. C 양은 얼굴과 목 등에 전치 3주의 부상을 당해 입원 중이다. 정신적인 충격도 상당한 것으로 알려졌다.경찰 조사 결과 A, B 양 등 가해 학생 5명은 사건 당일 오전 다른 학교에 다니는 C 양과 남학생 4명 등 1학년 5명을 친구 아파트로 불렀다. 어른들은 외출하고 아파트에 없었다. 이들은 후배들을 부른 이유에 대해 “C 양 등이 주인 허락 없이 아파트에 놀러와 가재도구 등을 어질러 놓은 것을 혼내주기 위해서였다”고 진술했다.경찰은 현장에 있던 남학생 3명이 A, B 양의 폭행을 교사하거나 묵인했는지에 대해서도 조사 중이다. A, B 양 등이 이달 초 김해 시내 한 상가에서 다른 여학생을 폭행했다는 내용의 고소장을 접수해 함께 수사하고 있다.경찰 관계자는 “가해 학생들이 폭력서클과 관련이 있는지, 피해 학생은 더 없는지 등을 조사한 뒤 처벌 수위를 결정할 것”이라고 말했다. 폭행 동영상은 C 양 측의 동의를 얻어 C 양 친구들이 유포한 것으로 알려졌다.김해=강정훈 기자 manman@donga.com