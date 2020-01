아리아나 그란데 트위터



세계적 팝가수 아리아나 그란데가 그룹 방탄소년단과 만났다.아리아나 그란데는 23일 자신의 트위터를 통해 “look who i bumped into at rehearsal(리허설에서 내가 누구를 마주쳤는지 봐)”라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 아리아나 그란데가 방탄소년단과 만나 무대에 앉아 있는 모습이 담겼다. 이들은 편안한 차림의 옷을 입고, 환한 미소를 짓고 있어 눈길을 끈다.방탄소년단은 지난 18일 오후 인천국제공항을 통해 미국 LA로 출국한 바 있다.한편 아리아나 그란데는 한국시간으로 오는 27일 미국 캘리포니아 로스앤젤레스 스테이플스 센터에서 열리는 ‘제62회 그래미 어워드’에 참석해 퍼포먼스를 선보일 예정이다.(서울=뉴스1)