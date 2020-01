방시혁·빅히트, 여자친구 새 앨범 지원…“음악 서사 확장”

그룹 ‘방탄소년단’(BTS) 소속사 빅히트엔터테인먼트 레이블로 합류한 ‘여자친구’가 빅히트의 지원을 받는다.22일 여자친구 소속사 쏘스뮤직에 따르면 여자친구가 2월3일 발매하는 새 앨범 ‘회:래버린스(回:LABYRINTH)’에 빅히트 엔터테인먼트의 방시혁 대표가 힘을 싣는다.방 대표를 필두로 아도라(ADORA), 프란츠(FRANTS) 등 빅히트 사단의 프로듀서가 앨범 작업에 참여, 여자친구의 음악 서사를 확장시켰다.방 대표는 앨범의 시작과 끝을 장식하는 첫 번째 트랙 ‘래버린스(Labyrinth)’와 마지막 트랙 ‘프롬 미(From Me)’의 가사 작업에 참여했다.이번 여자친구 앨범에는 ‘래버린스’와 ‘프롬 미’ 외에 ‘교차로(Crossroads)’, ‘히어 위 아(Here We Are)’, ‘지금 만나러 갑니다(Eclipse)’, ‘드림캐처’ 등 총 6개 트랙이 담겼다.타이틀곡은 ‘교차로’다. ‘해야(Sunrise)’, ‘밤(Time for the moon night)’ 등에서 호흡을 맞춘 노주환, 이원종이 다시 한번 여자친구와 의기투합했다. 뿐만 아니라, 김연서, 김정우, 다운, 밍지션(minGtion), 정호현(e.one), 조윤경 등 국내외 유명 프로듀서들이 대거 합류했다.쏘스뮤직은 “여자친구의 이번 앨범은 쏘스뮤직과 빅히트 엔터테인먼트가 협력해 만든 첫 결과물로 음악, 퍼포먼스, 비주얼 콘텐츠 등에서 역대급 시너지를 가져올 전망”이라고 자신했다.2015년 데뷔한 여자친구는 ‘파워청순’ 등의 콘셉트와 성장 스토리로 인기 그룹 반열에 올랐다. 쏘스뮤직은 “여자친구는 그동안의 성장을 자양분 삼아 새로운 챕터를 열 계획”이라고 예고했다.[서울=뉴시스]