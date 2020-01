트럼프 “中, 北문제 돕고 있어…매우 아름다운 체스게임”

도널드 트럼프 미국 대통령이 15일(현지시간) “중국은 북한 문제와 관련해 우릴 돕고 있다”고 강조했다.CBS에 따르면 트럼프 대통령은 이날 백악관에서 열린 미중 1단계 무역 합의 서명식에서 “중국은 그들이 우리를 도울 수 있는 여러 가지에서 우릴 돕고 있다”며 이 같이 밝혔다.트럼프 대통령은 “(미중 무역에 대한) 합의안에서는 볼 수 없겠지만 그들은 김정은 (북한 국무위원장)과 관련해 매우 매우 도움이 돼 왔다. 그는 시(진핑 중국 국가) 주석을 많이 존경한다”고 말했다.이어 “이건 매우 매우 아름다운 체스 게임 또는 포커게임이다( it’s all a very very beautiful game of chess or game of poker)”이라고 말했다.그러면서 “체커란 단어를 사용할 수없다. 왜냐면 이건 내가 지금까지 봐왔던 그 어떤 체커 게임보다도 훨씬 더 위대하기 때문이다. 이건 매우 아름다운 모자이크이다( I can’t use the word checkers because it’s far greater than any checker game that I’ve ever seen. But it’s a very beautiful mosaic)”라고 덧붙였다.[서울=뉴시스]