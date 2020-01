“내 여친 왜 만나” 상대 남성 삽으로 내려친 20대男 실형

사진=ⓒGettyImagesBank

여자친구가 다른 남자와 바람이 났다며 상대 남성을 가두고 잔인하게 집단 폭행한 20대 등이 실형을 선고받았다.춘천지법 형사2부(부장판사 박이규)는 특수상해, 공동감금 등 혐의로 기소된 A 씨(24)와 B 씨(21)에게 각각 징역 3년과 징역 2년을 선고했다고 14일 밝혔다. 또한 40시간의 성폭력 치료 프로그램 이수도 명령했다.범행에 가담한 10대와 20대 3명에게도 각각 징역 6개월부터 징역 1년 6개월에 달하는 형을 선고했다.법원에 따르면, A 씨는 2018년 6월 동거 중이던 여자친구 C 씨가 자신의 폭행을 견디지 못하고 가출하자 사촌동생으로부터 B 씨 등 4명을 소개받아 범행을 모의했다.C 씨는 집을 나오는 과정에서 지인인 남성 D 씨의 도움을 받았다.A 씨는 지난해 7월 16일 오후 2시 50분경 춘천 한 호텔 정문에서 C 씨와 D 씨가 나타나자 B 씨 등 일행과 함께 이들을 덮쳤다.A 씨 등 일행은 D 씨를 인근 야산으로 끌고 간 뒤 무릎을 꿇고 양손으로 땅을 짚어가면서 산길을 올라가게 했다. 산에 올라가서는 삽으로 땅을 파게 시키고 삽으로 엉덩이를 수차례 내려치는 등 전치 3주의 상해를 입혔다.이들의 범행은 이것이 끝이 아니었다. 카메라로 D 씨의 신체를 촬영해 성적 수치심을 유발하기도 했다.A 씨는 1m 길이의 옷걸리 행거 봉으로 여자친구인 C 씨를 수차례 내려친 혐의도 있다.재판부는 “A 씨는 범행을 주도적으로 실행하거나 지휘했고 범행 수법도 잔혹하다”며 “나머지도 피해자들이 느꼈을 고통과 범행 가담 정도 등을 고려해 형을 정했다”고 양형 이유를 설명했다.장연제 동아닷컴 기자 jeje@donga.com