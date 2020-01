연세대학교 미래교육원, 100인의 명교수와 함께하는 ‘연세인생학교’ 개설

연세대학교 미래교육원장 김영찬 경영대학 교수.

연세대학교 미래교육원(원장 김영찬·경영대학 교수)은 평생교육과 자기 계발 추세에 맞춰 연세인생학교(Yonsei School of Life) 시리즈를 개설하고 수강생을 모집한다고 14일 밝혔다.‘교육이 삶 자체’라는 전제에서 기획된 연세인생학교는 삶의 무게에서 벗어나 배움을 통해 인생의 새로운 의미를 찾을 수 있도록 돕는 것을 목표로 한다.먼저 ‘연세인생학교 with 연세 명교수 100인’이라는 프로그램을 선보인다. 올해부터 100명의 연세대 명교수를 초빙하여 다양한 삶이 주는 주제에 대해 탐색하고 성찰하는 시간을 가질 예정이며, ‘2020년 우리는 행복한가?’를 첫 번째 주제로 선정했다.강의 주제는 ▲인문학 - 내 인생의 행복(김형석 연세대 철학과 명예교수) ▲심리 - 한국인의 행복(서은국 연세대 심리학과 교수) ▲건강 - 행복한 마음 갖기(남궁기 연세대 세브란스병원 정신건강의학과 교수) ▲인간관계 - 행복의 기초: 인간관계(권수영 연세대학교 신과대학 교수) ▲경제 - 한국 경제 행복한가?(성태윤 연세대 경제학부 교수) 등이다.총 5회에 걸친 강의는 오는 3월 18일부터 5월 27일까지 매주 수요일 저녁 7시~9시 연세대학교 백양누리 헬리녹스에서 회당 120분에 걸쳐 진행되며, 강의에 3회 이상 출석한 수강생에게는 연세대 총장 및 연세대 미래교육원 원장 명의의 수료증을 지급한다.참가 신청은 2월 10일부터 3월 13일까지 가능하며, 수강료는 30만 원(2인 이상 동시 등록 시 인당 25만 원)이다.연세인생학교는 ‘연세인생학교 with 연세 명교수 100인’ 외에도 일반인을 대상으로 한 ‘연세인생학교 in 제주’, ‘연세인생학교 in 발리’ 과정도 진행할 예정이다.또한 연세대 재학생을 대상으로 면접 대비 스피치 스킬 등 총 10개 과정을 개설해 3월 6일부터 5월 29일까지 매주 금요일마다 강의를 연다.연세대 미래교육원장 김영찬 경영대학 교수는 “연세인생학교에서는 철학과 심리, 의학, 상담학, 경제학 관점에서 행복이 무엇인지 알아보고, 삶을 자유롭게 향유하는 법을 배울 수 있다”라며 “추후 변화하는 시대의 요구를 반영한 다양한 주제를 지속적으로 오픈할 예정이니, 100인의 연세대 명교수와 함께하는 학습의 기회를 잡아보기를 바란다”라고 전했다.박해식 동아닷컴 기자 pistols@donga.com