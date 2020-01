세월호 참사를 소재로 한 다큐멘터리 ‘부재의 기억(In the Absence. 이승준)’이 제92회 아카데미상 후보로 지명됐다.‘부재의 기억은’은 13일(현지시간) 제92회 아카데미 시상식 후보작 발표에서 단편 다큐멘터리 쇼트 부문 후보 리스트에 포함됐다.‘부재의 기억’ 외에도 ‘애프터 마리아(After Maria)’, ‘파이어 인 파라다이스(Fire in Paradise)’, ‘고스트 오브 슈가랜드(Ghosts of Sugar Land)’ 등 10편이 올랐다.이 다큐는 세월호 참사 당시 현장의 영상과 통화 기록을 중심으로 그날 현장에 집중하며 국가의 부재에 질문을 던지는 다큐멘터리다. 상영 시간은 29분이다.[서울=뉴시스]